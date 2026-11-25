Lula exige mulher da América Latina na ONU: multilateralismo corre risco real

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva subiu o tom ao defender que a próxima liderança da Organização das Nações Unidas (ONU) seja uma mulher latino-americana. Para Lula, a escolha de quem sucederá António Guterres — cujo mandato termina em 31 de dezembro — não é apenas uma questão de representatividade, mas um ponto crucial para a sobrevivência e o futuro do multilateralismo.

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A declaração ocorreu nesta terça-feira (24), durante a cerimônia de entrega de cartas credenciais de 14 novos embaixadores estrangeiros no Brasil. O contexto é de urgência: o presidente criticou a fragilidade do consenso global, citando como exemplo o fracasso da COP31 em Antália, na Turquia, que encerrou sem um acordo político final. Para Lula, o multilateralismo é ferido não apenas quando as regras são quebradas, mas toda vez que as nações se recusam a colaborar em prol da humanidade.

A aposta brasileira em uma liderança regional feminina enfrenta um cenário complexo. Após a desistência de Michelle Bachelet em março, devido à falta de apoio no Conselho de Segurança, a disputa agora se concentra em oito nomes. A região ainda mantém forte presença, com cinco candidatos latino-americanos na disputa, destacando-se Rebeca Grynspan, da Costa Rica, que figura entre as candidatas com maior apoio nas consultas informais do Conselho de Segurança.

Além de Grynspan, a lista de pretendentes inclui:

Rafael Grossi (Argentina);

Carolyn Rodrigues Birkett (Guiana);

María Fernanda Espinosa (Equador);

Ivonne A-Baki (Equador);

Lana Zaki Nusseibeh (Emirados Árabes Unidos);

Olara Otunnu (Uganda);

Feridun Hadi Sinirlioğlu (Turquia).

Lula enfatizou que a ONU é o único espaço onde 193 países detêm direitos iguais de soberania e desenvolvimento, sendo essencial para enfrentar crises climáticas, conflitos armados e os impactos da inteligência artificial. O governo brasileiro reafirmou a estratégia de aproximação com a América Latina, Caribe, África, Ásia e Europa para os próximos quatro anos.

Paralelamente ao debate global, o Palácio do Planalto formalizou a chegada de novos representantes diplomáticos. Receberam suas credenciais embaixadores do Chile, Cingapura, Espanha, Honduras, Nova Zelândia, Estônia, Canadá, Luxemburgo, Malta, União Europeia, França, Malauí, Gabão e Jordânia.