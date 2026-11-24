Token ligado a Trump explode em valor: quem pagou a conta final no mercado

A emissão e a flutuação de valor do token $TRUMP revelam uma disparidade direta entre o fluxo de capital destinado aos fundadores do projeto e o resultado financeiro dos investidores externos. De acordo com a declaração financeira de junho de Donald Trump, a família do ex-presidente acumulou pelo menos US$ 635 milhões com o lançamento da moeda. Somando quatro projetos de criptoativos, o lucro familiar atingiu US$ 2,3 bilhões até abril, além de uma participação estimada em US$ 430 milhões na Trump Media & Technology Group.

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Impacto no valor do ativo e perdas de mercado

Enquanto a receita dos fundadores cresceu, o valor de mercado do token $TRUMP sofreu queda acentuada. O ativo, que já havia atingido a marca de US$ 75, recuou para patamares abaixo de US$ 1, atingindo sua mínima histórica. Esse movimento resultou em perdas agregadas superiores a US$ 5 bilhões para investidores externos distribuídos nos cinco maiores projetos de criptomoedas vinculados à família Trump.

Alteração no perfil e volume de capital dos detentores

A retração do valor do ativo alterou a composição e o volume de capital dos principais detentores da moeda. Um jantar realizado no clube Trump National, na Virgínia, evidenciou essa mudança ao comparar o volume de ativos dos convidados: em maio de 2025, 220 investidores detinham US$ 148 milhões em tokens; já no evento mais recente, o volume de ativos dos selecionados (em período de 30 de setembro a 16 de novembro) caiu para US$ 8,6 milhões.

O mecanismo de seleção para o evento baseou-se no volume de tokens e no tempo de retenção do ativo. Dos 185 endereços de carteiras pré-selecionados, apenas 130 foram listados no site do clube. A análise de dados de blockchain realizada pela organização Public Citizen, a pedido da Reuters, revelou que mais da metade dessas carteiras estão vinculadas a corretoras de criptomoedas que proíbem operações para residentes dos Estados Unidos. Isso indica que a maior parte do capital remanescente no projeto pertence agora a usuários estrangeiros, e não a cidadãos americanos.

Adaptação e discurso econômico

Apesar da desvalorização do ativo, Donald Trump vinculou a manutenção desses criptoativos à competitividade econômica nacional, argumentando que a ausência de liderança nesse setor permitiria que a China assumisse a dianteira tecnológica. No entanto, a queda no valor dos tokens refletiu-se na composição do evento, com a ausência de grandes investidores como o bilionário Justin Sun, que em maio de 2025 possuía tokens avaliados em US$ 18,5 milhões.