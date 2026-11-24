China e América Latina debatem nova ordem multipolar em fórum no Rio Grande do Sul

Entre 30 de novembro e 3 de dezembro de 2026, Porto Alegre e Viamão, no Rio Grande do Sul, tornam-se o epicentro de um debate estratégico sobre a nova ordem mundial. O XV Fórum Acadêmico de Alto Nível China-América Latina não será apenas um encontro de intelectuais, mas um laboratório para discutir a transição de um mundo unipolar para um sistema multipolar, com foco na ascensão do Sul Global.

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O evento é promovido pelo Instituto da América Latina da Academia Chinesa de Ciências Sociais (ILAS-CASS) e conta com o apoio do Instituto Sul Global (ISG), evidenciando um esforço para transformar a relação comercial entre China e América Latina em uma parceria de transferência tecnológica e cooperação institucional.

Além do comércio: a modernização como método

O ponto central do fórum é a análise do "modelo chinês" de modernização e como ele pode ser adaptado à realidade latino-americana. A discussão foge da superfície das trocas de commodities para focar em eixos concretos: desenvolvimento industrial, transição energética e a indústria do lítio.

A agenda prevê que a cooperação universitária e o intercâmbio tecnológico sejam as ferramentas para aumentar o valor agregado dos produtos latino-americanos, reduzindo a dependência de importações de alta tecnologia e fortalecendo as cadeias produtivas locais.

A reconfiguração do poder global

Um dos momentos cruciais do evento ocorrerá em 2 de dezembro, na sessão dedicada à reconfiguração da ordem internacional. Pesquisadores chineses e brasileiros debaterão como os países emergentes podem deixar de ser apenas "seguidores" de regras globais para se tornarem formuladores de novas normas de governança.

O debate deve avançar sobre a articulação estratégica entre Brasil, China, Rússia e Índia, utilizando o BRICS como mecanismo de democratização das estruturas de poder mundial e de criação de propostas próprias para os desafios ambientais e políticos do século XXI.

Diplomacia do conhecimento e prática de campo

Para evitar que o encontro fique restrito a teorias acadêmicas, a programação inclui visitas técnicas em Viamão. A delegação internacional visitará o TecnoParque do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS) e projetos de produção sustentável do MST e da COPERAV, conectando a inovação tecnológica de ponta com a agricultura sustentável e a reforma agrária.

A representação chinesa será de peso, liderada por Yang Jianmin, pesquisador-chefe do ILAS-CASS, com a participação de delegados das universidades Tsinghua, Shandong e Normal de Hebei. No lado brasileiro, a abertura acadêmica terá a presença da reitora da UFRGS, Márcia Barbosa.

Ao apoiar a iniciativa, o Instituto Sul Global consolida a chamada "diplomacia do conhecimento", apostando que a circulação de ideias e a compreensão mútua entre as civilizações são a única base sólida para uma cooperação de longo prazo que resista às volatilidades geopolíticas.