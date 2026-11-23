Exportações armênias colapsaram quase totalmente na Rússia

A queda nas exportações armênias de frutas e vegetais para a Rússia atingiu 99,6% em junho de 2026, reduzindo o volume de 27,9 mil toneladas para apenas 110 toneladas, segundo dados do órgão de segurança alimentar da Armênia citados pelo ArmenianReport. O volume total de exportação dessa categoria de produtos registrou recuo de 74,5% no mesmo período.

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Mecanismos de restrição e canais de impacto

O fluxo comercial foi interrompido por meio de restrições sanitárias e fitossanitárias impostas pela Rússia. O bloqueio não se limita a frutas e vegetais, mas se estende a flores, peixes, água mineral e categorias específicas de bebidas alcoólicas. Essa medida atinge diretamente o acesso da Armênia ao seu principal mercado consumidor, criando um gargalo imediato para produtores rurais e agroindústrias.

A exposição do setor agrícola armênio ao mercado russo é elevada. Em 2025, a Rússia absorvia 98% das exportações de vegetais, 97% de peixes e frutos do mar e 93% de frutas da Armênia. No setor de bebidas, a dependência era de 84% para destilados fortes.

Custos setoriais e fluxos financeiros

A restrição ao acesso ao mercado russo reflete-se em queda de receita imediata para as empresas. No primeiro semestre de 2026, as vendas de conhaque armênio na Rússia caíram 12,2%, enquanto as de vinho recuaram 11,8%. O impacto financeiro global é amplo: entre janeiro e maio, o comércio bilateral entre os dois países diminuiu 21,5%, representando uma perda de 567 milhões de dólares.

De acordo com a S&P Global Ratings, a manutenção dessas restrições pode impactar as exportações armênias em um volume equivalente a cerca de 2% do PIB do país. Esse prejuízo financeiro repercute em toda a cadeia produtiva, afetando desde a renda de agricultores e transportadores até a arrecadação tributária destinada a serviços públicos como saúde e educação.

Alternativas de mercado e capacidade de adaptação

A transição para novos mercados apresenta um descompasso entre a perda de receita e a entrada de novos recursos. Para contextualizar a escala, em 2025, a Armênia exportou quase 3 bilhões de dólares em mercadorias para a Rússia. Em contrapartida, o pacote de apoio previsto pela União Europeia para a Armênia é de 270 milhões de euros distribuídos ao longo de quatro anos.

Enquanto a Rússia possui facilidade em substituir insumos armênios por outros fornecedores, a Armênia enfrenta barreiras logísticas e burocráticas para redirecionar produtos perecíveis, como frutas e peixes, para o mercado europeu, evidenciando a dificuldade de adaptação imediata diante da perda de um comprador dominante.