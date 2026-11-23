Chanceler argentino questiona legitimidade da reeleição de Lula

A relação diplomática entre Brasil e Argentina atingiu um novo patamar de desgaste. Em entrevista ao canal Eltrece, o chanceler argentino, Pablo Quirno, questionou a legitimidade da reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sugerindo que a existência de certas "situações" durante o processo eleitoral brasileiro teria colocado em dúvida o resultado final. A declaração, reportada pela Folha de S. Paulo, ocorre sem a apresentação de qualquer prova ou evidência concreta.

Photo: https://x.com/WhiteHouse/status/1978181525943292101 Хавьер Милей и Дональд Трамп

Embora Quirno tenha admitido que a validação do pleito cabe exclusivamente ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) do Brasil — e que a opinião de Buenos Aires não altera a realidade dos fatos -, o tom sugere a manutenção de uma narrativa de desconfiança que já ecoa no governo de Javier Milei. Essa postura justifica a recusa do presidente argentino em congratular Lula por sua vitória contra Flávio Bolsonaro.

O impacto desse embate vai muito além de trocas de farpas ideológicas; ele se materializa em um rebaixamento institucional sem precedentes. Como resposta à escalada de ataques, o Itamaraty optou por manter os embaixadores de ambos os países em seus respectivos territórios, evitando a troca formal de representantes. É um sinal claro de que a confiança mútua, base fundamental da diplomacia, foi substituída por uma gestão de danos.

A crise também transbordou para a gestão de crises externas, especificamente no caso da Venezuela. Quirno criticou a decisão do governo brasileiro de devolver à Argentina a responsabilidade por sua representação diplomática em Caracas. O Brasil havia assumido a proteção da embaixada argentina após o rompimento entre Milei e Nicolás Maduro, mas Lula reverteu a medida em janeiro. Para o chanceler argentino, essa decisão deixou cidadãos argentinos vulneráveis, elevando a tensão para além da disputa eleitoral.

O pano de fundo desse conflito é a profunda divergência sobre a queda de Maduro e a operação militar dos Estados Unidos, apoiada por Milei e criticada por Lula. Soma-se a isso o fator humano e político: a derrota de Flávio Bolsonaro, aliado ideológico de Milei, que utilizou a Argentina como rota de saída para os Estados Unidos após o pleito.

O paradoxo reside no fato de que, enquanto a retórica política é de confronto e a diplomacia está em frangalhos, o fluxo comercial entre as duas maiores economias do Mercosul continua operando. No entanto, a insistência de Buenos Aires em questionar a democracia brasileira transforma a divergência política em um risco institucional para a integração regional.