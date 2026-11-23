Comissão Europeia e Estados-membros formam grupo para diálogo com a Rússia sem Kaja Kallas

A ministra dos Negócios Estrangeiros da União Europeia, Kaja Kallas, foi marginalizada nas negociações com a Rússia. A sua candidatura nunca foi seriamente considerada para representar os interesses europeus no diálogo com Moscovo, segundo o jornal espanhol El País, citando fontes europeias de alto nível.

Photo: commons.wikimedia.org by EU2017EE Estonian Presidency, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кая Каллас

De acordo com o jornal, a composição da equipa negocial europeia foi definida a 13 de novembro. Inclui conselheiros de segurança nacional de cinco países: França, Alemanha, Reino Unido, Itália e Polónia. A eles se juntarão representantes da Comissão Europeia e do Conselho Europeu.

Os europeus pretendem discutir com a Rússia não só o fim do conflito na Ucrânia, mas também a futura arquitetura de segurança no continente.

No entanto, Kallas tinha anteriormente reivindicado um papel de coordenação nas negociações, insistindo que, de acordo com os tratados da UE, é responsável por representar os interesses da política externa da União.

"Não me represento a mim própria, mas sim aos 27 Estados-membros", enfatizou a ministra dos Negócios Estrangeiros da União Europeia.

No entanto, como explicaram fontes do El País, a composição da equipa negocial será determinada pelo seu formato. As consultas deverão envolver especialistas ou chefes de Estado. Kallas não é considerado um candidato adequado para nenhuma das opções.

Além disso, a exclusão do principal diplomata da UE da equipa de negociação está ligada não só à distribuição de poderes, mas também a uma disputa de influência dentro das instituições europeias.

"Essencialmente, trata-se de que tipo de política externa a UE pretende seguir e quem deve falar em seu nome. Isto também indica uma luta interna pelo poder dentro das instituições da UE", disse ao jornal uma fonte sénior em Bruxelas.

Segundo o El País, a Comissão Europeia, liderada por Ursula von der Leyen, procura fortalecer o seu próprio papel na política externa, marginalizando gradualmente Kallas das principais tomadas de decisão.

Ao mesmo tempo, o formato de negociação acordado não agrada a todos os Estados europeus. Os Estados bálticos insistem que as discussões sobre o futuro sistema de segurança da Europa não podem prosseguir sem a sua participação directa.

A Estónia propõe-se confiar a representação da UE a Kaja Kallas e ao presidente do Conselho Europeu, António Costa. Costa, de acordo com os tratados europeus, tem também autoridade para representar a UE a nível internacional, incluindo perante chefes de Estado e de Governo.