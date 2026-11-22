Golpe duro na aviação chinesa: medida americana pode isolar fabricante do mercado global

Um comitê especial da Câmara dos Representantes dos EUA, focado em assuntos de Pequim, apresentou um relatório que recomenda à Administração Federal de Aviação (FAA) que proíba a certificação de aeronaves fabricadas na China. A medida visa diretamente a COMAC, fabricante do jato C919, que se posiciona como concorrente direto da Boeing e da Airbus. Os legisladores fundamentam a proposta em duas alegações principais: o apoio estatal massivo à COMAC, que supostamente distorce a concorrência de mercado, e a ausência de um relatório final chinês sobre a queda de um Boeing 737 da China Eastern em 2022, o que levantaria dúvidas sobre a transparência da segurança da aviação no país.

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Estrutura de risco e impacto no capital

A proposta vai além da barreira técnica, criando um ambiente regulatório que torna tóxico o engajamento comercial ocidental com a indústria aeronáutica chinesa. Os legisladores sugerem o controle rigoroso de exportações de tecnologias e componentes, a exclusão de empresas que investem na indústria aeroespacial chinesa de contratos governamentais dos EUA e a restrição à aquisição de empresas americanas por companhias de países com forte cooperação com a China, citando especificamente a França.

O alvo específico dessa pressão é a Airbus, que opera duas linhas de montagem da família A320 em Tianjin e depende da Xi'an Aircraft Industry Group para o fornecimento de asas. Washington argumenta que essa integração facilita a transferência de tecnologia que poderia ser repurposada para o setor de defesa chinês. O risco institucional aqui é a fragmentação da cadeia de suprimentos global, onde a segurança nacional se torna um critério primário de elegibilidade para contratos e investimentos, alterando o cálculo de risco para investidores estrangeiros.

Conflito entre fluxo de caixa e política protecionista

A implementação dessas barreiras entra em tensão direta com a realidade financeira dos fornecedores ocidentais. O C919 depende criticamente dos motores LEAP-1C, produzidos por uma joint venture entre a GE Aerospace (EUA) e a Safran (França). Apesar das pressões políticas e de suspensões anteriores de licenças de exportação, o capital continua a buscar lucratividade no mercado chinês. Em novembro de 2026, a GE Aerospace assinou contratos com transportadoras chinesas no valor de US$ 12,9 bilhões, demonstrando que o apetite por receita supera, por ora, o risco regulatório percebido.

Atualmente, a COMAC não buscou certificação nos EUA, focando no mercado doméstico e nos diálogos com a EASA (Agência Europeia para a Segurança da Aviação). Se as recomendações do Congresso se tornarem lei, o precedente estabelecido será o da utilização de padrões de segurança aeronáutica como ferramenta de protecionismo. Isso pode desacelerar a entrada de novos atores no mercado, potencialmente elevando os custos de transporte a longo prazo ao reduzir a pressão competitiva sobre o duopólio global da Boeing e da Airbus.