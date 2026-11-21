Trump liga proteção militar a comércio agrícola: Filipinas cortam importações do Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (20/11) a imposição de uma condição comercial rígida ao governo das Filipinas: a exclusividade nas compras de produtos agrícolas. Segundo Trump, as Filipinas deverão substituir fornecedores externos, incluindo o Brasil, para importar 100% de seus insumos agrícolas dos EUA a partir de 1º de janeiro.

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A manobra vincula a pauta comercial à geopolítica de segurança. Trump justificou a exigência alegando que, em caso de conflitos com a China, o apoio militar e estratégico viria dos EUA, e não de parceiros comerciais como o Brasil. "Eu disse: "Vocês vão comprar 100% dos seus produtos agrícolas de nós'”, afirmou o presidente americano, contrastando a dependência de segurança com a origem das importações.

A pressão de Washington ocorre em um momento de contradição diplomática. Apenas dias antes, o presidente filipino Bongbong Marcos havia assinado um acordo de cooperação em agricultura e pecuária com o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva. Na última terça-feira (17/11), o Departamento de Agricultura das Filipinas chegou a declarar a intenção de preservar e ampliar o comércio com o Brasil, classificando-o como um fornecedor essencial de proteínas animais.

Para entender o impacto real dessa exigência, é necessário observar a composição da balança comercial entre Brasil e Filipinas. De acordo com dados do Ministério da Indústria e Comércio, o país asiático foi o 33º maior destino das exportações brasileiras no último ano, totalizando US$ 2,36 bilhões. A dependência filipina do agronegócio brasileiro concentra-se especialmente em três frentes:

Carne suína: US$ 841,4 milhões;

US$ 841,4 milhões; Carne bovina congelada: US$ 422,9 milhões;

US$ 422,9 milhões; Carnes e miudezas de aves: US$ 272,6 milhões.

Além das proteínas, a pauta exportadora brasileira inclui minério de ferro (US$ 415,3 milhões), milho (US$ 147,5 milhões), etanol (US$ 35,7 milhões) e tabaco (US$ 20,3 milhões). A substituição total desses volumes por produtos norte-americanos representaria um deslocamento significativo de mercado para o setor agropecuário brasileiro.

O movimento de Trump insere-se em um contexto de guerra comercial prolongada entre Washington e Brasília. Desde 2025, os EUA elevaram tarifas sobre produtos brasileiros, utilizando justificativas que misturam economia e política interna, incluindo menções a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo Jair Bolsonaro. Após sucessivos recuos e novas imposições — incluindo tarifas de 10% em fevereiro e sobretaxas de 12,5% e 25% em julho -, a estratégia de Trump agora se expande para a interferência em mercados terceiros.

Em resposta ao protecionismo americano, o governo Lula tem buscado a diversificação de parceiros na Ásia para mitigar as perdas causadas pelo "tarifaço" dos Estados Unidos, tentando reduzir a dependência de mercados que utilizam a pauta comercial como ferramenta de pressão política.