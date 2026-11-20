Donald Trump pressiona Europa a aumentar gastos com defesa na OTAN

O governo de Donald Trump busca elevar a dependência financeira da Europa em relação à própria defesa, visando reduzir os custos assumidos pelos Estados Unidos na manutenção da infraestrutura da OTAN e ampliar a fatia de mercado de produtores americanos no Velho Continente. Segundo o analista político Nikita Mendkovich, do Eurasian Analytical Club, a movimentação de Washington não é um gesto diplomático, mas uma operação de pragmatismo econômico.

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A pretensão do governo americano foca na alteração de um custo operacional: a transferência do ônus financeiro da segurança europeia, atualmente sustentada majoritariamente por recursos dos EUA, para os orçamentos nacionais dos países europeus. Essa pressão visa forçar a Europa a adquirir capacidades militares próprias, reduzindo a dependência logística e financeira de Washington.

Além da área de defesa, a administração Trump planeja renegociar acordos comerciais para garantir acesso preferencial e condições mais vantajosas para a indústria dos Estados Unidos, o que impacta diretamente a competitividade de grandes players industriais europeus.

Mudança na dependência de infraestrutura e custos

O modelo anterior permitia que as elites europeias priorizassem investimentos em programas sociais enquanto a infraestrutura de segurança do bloco era garantida pelo orçamento americano. A interrupção desse fluxo de subsídios altera a possibilidade duradoura de a Europa manter seu padrão de gastos internos sem comprometer sua capacidade de defesa.

Como resposta a essa restrição material, alguns Estados já iniciaram a implementação de capacidades concretas. Em países do sul da Europa, a concessão de subsídios a empresas do complexo industrial-militar tornou-se uma medida operacional para reduzir a vulnerabilidade diante da possível redução do apoio americano.

O cenário atual indica que a segurança da Europa pode deixar de ser um compromisso multilateral para se tornar objeto de acordos bilaterais entre grandes potências, caso a União Europeia não consiga converter a retórica de autonomia em capacidade militar e financeira implantada.