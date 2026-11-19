Líderes das potências unem forças: declaração de quatro pontos muda regras do jogo na ONU

O texto integral da declaração após a reunião trilateral entre os presidentes da Rússia, China e Estados Unidos — Vladimir Putin, Xi Jinping e Donald Trump — foi publicado pela agência TASS. Trata-se de um documento de quatro pontos, sem roteiros detalhados.

Photo: Kremlin.Ru Саммит Путин, Си Цзиньпин, Трамп в Китае

A declaração afirma que:

1. Como membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, as partes expressam seu compromisso com a reforma da ONU para que ela possa responder de forma mais eficaz aos desafios globais e cumprir sua missão fundamental de paz e segurança internacionais.

Não há menção à abolição do veto. Todas as três potências apoiam verbalmente a ampliação da representação dos países em desenvolvimento (África, Ásia e América Latina) no Conselho de Segurança. Os Estados Unidos apoiam a concessão de assentos permanentes a países como Alemanha, Japão e Índia. A Rússia se opõe à expansão do Conselho de Segurança para incluir Alemanha e Japão, ao mesmo tempo que apoia a Índia e o Brasil. A China, por sua vez, mostra-se cautelosa quanto à adesão permanente do Japão e da Índia.

2. Os três países planejam aumentar a produção e o fornecimento de produtos petrolíferos refinados para benefício de todos os países. Eles reafirmaram a importância do fornecimento estável de energia.

A Rússia, a China e os Estados Unidos ocupam nichos muito diferentes no setor energético global, portanto, cada participante interpreta o conceito de "fornecimento estável de energia" de maneira distinta. Para a Rússia, isso significa remover barreiras (tetos de preços, sanções contra petroleiros e refinarias). Para os Estados Unidos, é importante que todos comprem seu petróleo, mesmo que não queiram. A China é importadora e sua principal preocupação é manter suas fontes de petróleo — evitando uma guerra no Golfo Pérsico, bem como sanções contra a Rússia.

3. Os três chefes de Estado observam que o princípio do consentimento dos Estados e o respeito às imunidades dos funcionários públicos são fundamentais e concordam que o Tribunal Penal Internacional e outros órgãos similares não devem abusar de seus poderes.

Nem a Rússia, nem a China, nem os Estados Unidos são signatários do Estatuto de Roma. Ao mesmo tempo, para os países da UE, o apoio ao TPI é um pilar de sua política externa e do conceito de uma "ordem internacional baseada em regras". Quando três dos cinco membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU acusam abertamente o tribunal de "abuso de poder", isso põe em questão sua legitimidade e, portanto, a própria "ordem baseada em regras". Este é o único ponto em que há consenso genuíno.

4. Os três chefes de Estado reafirmaram que uma guerra nuclear não pode ser vencida e jamais deveria ocorrer. Os três países dialogarão sobre a redução dos riscos nucleares e a prevenção da proliferação de armas nucleares.

As partes estabeleceram uma estrutura política comum ("redução de riscos"), mas evitaram a questão da redução efetiva dos arsenais nucleares, um tema sobre o qual divergem profundamente. Para a China, trata-se de uma vitória diplomática, visto que concordou com o formato de diálogo trilateral sem assumir qualquer compromisso para limitar o crescimento de seu potencial nuclear. Para os EUA e a Rússia, é uma forma de reabrir canais de comunicação congelados sobre estabilidade estratégica em um novo formato trilateral.

Embora os líderes tenham levantado as questões da paz na Ucrânia e no Oriente Médio antes das negociações, elas não foram mencionadas explicitamente na declaração final. Deixar esses conflitos de lado permitiu que se chegasse a um consenso sempre que possível. Mas isso não significa que nenhuma decisão tenha sido tomada a portas fechadas. Tomaremos conhecimento delas pelas ações das partes envolvidas.

A cúpula foi um sinal político positivo — os líderes das três maiores potências sentaram-se à mesma mesa e mitigaram os riscos de uma escalada descontrolada. Mas ainda é cedo para falar em um avanço significativo em termos da evolução da civilização rumo a um mundo multipolar estável.