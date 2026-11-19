O detalhe fala mais alto: em Shenzhen, o retrato da APEC reabre a disputa de interpretações

Na foto de grupo ("retrato de família") da cúpula da APEC de 2026 em Shenzhen, China, os líderes usam lenços em duas cores: vermelho tijolo e azul (azul claro).

Photo: скрин с видео by youtube.com/watch?v=5Jlup7GKz-4 Саммит APEC в Китае: Владимир Путин, Си Цзиньпин, Дональд Трамп

Segundo a mídia estatal chinesa, Pequim inicialmente incorporou o conceito de "harmonia bicolor" ao design — ambos os lenços são equivalentes, apresentam o mesmo bordado com as 21 penas do pássaro Peng e simbolizam as duas asas do desenvolvimento da região (terra e mar). A China afirma que não há nenhum código político oculto ou divisão em blocos por trás disso — cada chefe de Estado decidiu por si qual cor era mais apropriada. Da perspectiva dos organizadores, escolher uma das duas cores significa aceitar as regras do evento estabelecidas pelos anfitriões da cúpula.

No entanto, Pequim já usou anteriormente uma ou três cores em trajes tradicionais em cúpulas. Naturalmente, Xi Jinping estava curioso para ver quais lenços seus convidados usariam se ele próprio usasse um lenço cor de tijolo.

Na foto de grupo, a maioria dos participantes escolheu lenços cor de tijolo. Ao escolher um lenço "que combine com a cor do anfitrião", muitos líderes asiáticos e de outras nacionalidades demonstram respeito simbólico por seus anfitriões e uma disposição para se engajar em uma agenda comum. Mas Vladimir Putin e Donald Trump optaram por lenços azuis.

A mídia de Hong Kong observou que Xi, usando um lenço vermelho, apareceu exatamente no meio entre eles. O público chinês interpreta essa imagem como Pequim servindo como uma plataforma central de unificação para o diálogo entre Washington e Moscou.

Mas há outra interpretação. Ao escolher o azul, os presidentes russo e americano sinalizaram visualmente o status independente de seus países e sua relutância em parecerem "parceiros subordinados" ou parte de um grupo alinhado às cores de Pequim. Embora, é claro, o subtexto dessa soberania seja diferente.

A mídia ocidental está mais preocupada com a forma como os líderes ocidentais concordaram em posar com Putin. O New York Times chamou a foto de um "momento constrangedor". O jornal destacou que o líder russo estava na primeira fila de uma foto protocolar conjunta ao lado de Xi e Trump pela primeira vez desde 2022, colocando em xeque os esforços de longa data do Ocidente para isolar Moscou diplomaticamente.