El Salvador e Haiti continuam operação militar bilateral fora do mandato da ONU

O que começou como uma missão de resgate para quatro soldados salvadorenhos transformou-se, em três semanas, em uma ofensiva militar de larga escala no Haiti. Com mais de 2 mil soldados mobilizados, o presidente Nayib Bukele não está apenas combatendo gangues em Porto Príncipe, mas exportando seu modelo de segurança e expandindo sua projeção geopolítica no Caribe, contando com o respaldo de Donald Trump.

Photo: YouTube – Просмотр/сохранение архивных версий на archive.org by La Prensa Gráfica, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Солдаты армии Сальвадора

A operação já apresenta resultados tangíveis no terreno: as tropas de El Salvador, em conjunto com o governo haitiano, retomaram instalações estratégicas, como a sede da companhia nacional de eletricidade (EDH) e o estádio Sylvio Cator. O controle territorial é a moeda de troca mais valiosa no momento, já que grupos armados dominam cerca de 80% da capital haitiana.

Para Bukele, a missão é também um exercício de marketing político e diplomático. O presidente utiliza redes sociais para divulgar as vitórias militares e adota uma estratégia de sedução cultural, comunicando-se em crioulo haitiano e evocando a figura de Jean-Jacques Dessalines, líder da independência de 1804. Ao se posicionar como o libertador que resgata o "legado de Dessalines", Bukele tenta neutralizar a imagem de invasor e construir uma base de apoio popular no país.

Essa abordagem encontrou eco em parte da população civil, exausta por décadas de intervenções internacionais ineficazes. Residentes de Porto Príncipe, como Saint Hubert Bruno, contrastam a postura agressiva dos salvadorenhos com a passividade de missões anteriores da ONU, afirmando que, enquanto a ONU não "matou um rato", as tropas de Bukele estão efetivamente aterrorizando as gangues.

No entanto, a operação opera em uma zona cinzenta jurídica e institucional. A missão não integra a Força de Repressão às Gangues (FRG) autorizada pelas Nações Unidas em 2025, o que levanta dúvidas sobre a transparência do acordo bilateral entre El Salvador e Haiti. A Anistia Internacional já cobrou a divulgação dos termos desse pacto e alertou para o risco de abusos contra os direitos humanos, temendo que a repressão replique a impunidade de intervenções passadas.

O timing da operação é estratégico para Bukele, que visa a reeleição em fevereiro de 2027. Ao se consolidar como o único líder capaz de "limpar" territórios dominados pelo crime, ele fortalece sua imagem internacional paralelamente ao caos institucional do Haiti, que não realiza eleições desde 2016 e acaba de adiar a votação presidencial para julho de 2027.

Enquanto a população oscila entre a esperança imediata e o ceticismo histórico, o Haiti permanece em colapso: 5,8 milhões de pessoas enfrentam insegurança alimentar grave e cerca de 1,5 milhão foram deslocados por conflitos. Para observadores como Werner Garbers, a euforia momentânea com a presença salvadorenha é fruto de um Estado ausente há décadas, mas a falta de transparência sugere que a operação pode ser mais um palco para a promoção política de Bukele do que uma solução estrutural para a crise haitiana.