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Ksenia Semenova

Irã condiciona escalada militar contra EUA a operações no Estreito de Ormuz

Mundo

O governo do Irã formalizou a possibilidade de intensificar operações militares contra os Estados Unidos, condicionando a escalada à manutenção de duas práticas específicas de Washington: a execução de operações contra ativos iranianos no Oriente Médio e a escolta de navios no Estreito de Ormuz que desrespeitem as normas impostas por Teerã.

Запуск иранских дронов
Photo: snn.ir by Bahareh Asadi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Запуск иранских дронов

O gatilho imediato para a advertência foi um ataque com seis drones contra uma instalação de radar de defesa aérea americana no Bahrein, ocorrido neste domingo. Segundo a Al Jazeera, as autoridades iranianas classificam a ação como retaliação. Este é o segundo ataque iraniano contra alvos americanos em solo bahreinita em um intervalo de menos de três dias, o que altera a dinâmica de tensão na região ao transferir o conflito para territórios de terceiros.

Na prática, Teerã estabeleceu uma regra de proporcionalidade ascendente: a premissa é que cada nova ação americana resultará em uma resposta militar mais forte. O ponto central da disputa técnica e jurídica reside no controle do Estreito de Ormuz. O Irã contesta a legitimidade das escoltas navais dos EUA, alegando que elas violam as regulamentações locais de navegação.

O Estreito de Ormuz, via crucial para o fluxo global de petróleo e gás, deixa de ser apenas uma rota comercial para se tornar o principal instrumento de pressão. Ao vincular a cessação dos ataques à mudança na conduta naval americana, o Irã transforma a navegação no Estreito em uma variável de segurança militar.

A utilização do Bahrein como alvo expande o risco operacional para as bases americanas no Golfo Pérsico. O cenário atual indica que a estabilidade da navegação internacional e a segurança energética agora dependem da resolução do impasse sobre quem detém a autoridade para ditar as regras de trânsito e escolta no Estreito de Ormuz.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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