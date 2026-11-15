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Dmitriy Sokolov

A reabertura das fronteiras entre Armênia e Turquia: custos e riscos

Mundo

A possibilidade de reabertura das fronteiras entre Armênia e Turquia, sinalizada pelo primeiro-ministro Nikol Pashinyan após reunião com Recep Tayyip Erdoğan em 11 de novembro, coloca Yerevan diante de uma mudança concreta em sua logística comercial e custos de transporte, embora a implementação operacional dependa de questões não resolvidas.

Mount Ararat and the Yerevan skyline
Photo: commons.wikimedia.org by Սէրուժ Ուրիշեան (Serouj Ourishian), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Mount Ararat and the Yerevan skyline

A normalização pretendida por Pashinyan visa reduzir o custo de fretes e ampliar o acesso a novos mercados, diversificando a base econômica da Armênia. No entanto, a abertura da fronteira, fechada desde 1993, expõe o setor produtivo armênio à concorrência direta com a capacidade industrial turca, significativamente superior em escala e competitividade.

Dependência econômica e a relação com a Rússia

O movimento de aproximação com Ancara e Baku ocorre paralelamente a uma redução da dependência de Moscou. Contudo, os dados de comércio exterior demonstram que a infraestrutura econômica armênia ainda está fortemente atrelada à Rússia. Entre janeiro e setembro de 2026, o intercâmbio comercial somou cerca de US$ 4 bilhões.

Apesar da queda de quase 20% nesse volume, a Rússia permanece como o principal mercado consumidor para os produtos armênios. A tentativa de migrar esse fluxo comercial para a Turquia ou o Ocidente enfrenta a resistência de Moscou, que já sinalizou a possibilidade de substituir fornecedores armênios no mercado russo caso o distanciamento político se torne irreversível.

Limitações operacionais e segurança

A reabertura de fronteiras e o estabelecimento de relações diplomáticas não alteram, por si só, a vulnerabilidade militar da Armênia. A Turquia mantém a capacidade de apoio logístico e militar ao Azerbaijão, e a ausência de um tratado de paz definitivo entre Yerevan e Baku significa que a segurança do território armênio continua dependente de garantias externas ou acordos de estabilidade que ainda não foram formalizados.

Internamente, a viabilidade dessa nova orientação depende da sustentação política de Pashinyan. Embora seu partido, Contrato Civil, tenha obtido 49,75% dos votos nas eleições de 7 de junho de 2026, a fragmentação social sobre a reconciliação com a Turquia — marcada pela memória do genocídio de 1915 — impõe um custo político elevado à gestão.

Na prática, a transição de um modelo de dependência russa para a abertura de rotas turcas representa a troca de um eixo de segurança por um potencial ganho de acesso comercial, sem que haja, até o momento, a implantação de novas garantias de segurança concretas que substituam as anteriores.

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