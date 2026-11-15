Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades

A gestão de Javier Milei na Argentina começa a sentir o peso de um indicador que vai além da inflação: a percepção real do mercado de trabalho. De acordo com dados da AtlasIntel, divulgados pela Sputnik Brasil, a rejeição ao presidente subiu para 62%, enquanto a aprovação recuou para 36% (contra 38% na medição anterior).

Photo: https://x.com/WhiteHouse/status/1978181525943292101 Хавьер Милей и Дональд Трамп

O que chama a atenção nos números não é apenas a queda na popularidade, mas a mudança na hierarquia das preocupações do eleitorado. Pela primeira vez em mais de um ano, o desemprego superou a inflação e a corrupção como a principal angústia dos argentinos. O índice de preocupação com a falta de postos de trabalho saltou para 50,2%, um aumento de 6,2 pontos percentuais em relação a setembro.

Essa inversão de prioridades revela um ponto cego na narrativa do governo. Enquanto Milei foca no controle de preços e no ajuste fiscal severo — métricas macroeconômicas -, a população começou a medir o sucesso do governo pela capacidade de gerar renda e manter empregos. A inflação, que dominava o debate, agora é mencionada por apenas um terço dos entrevistados.

O problema não é apenas a percepção, mas a realidade do setor privado formal, que registrou perdas de postos de trabalho em quase todos os meses desde a posse de Milei, em dezembro de 2023. Atualmente, quase 70% dos argentinos avaliam a situação do mercado de trabalho como negativa. Isso demonstra que a estabilização monetária, embora seja a bandeira central do governo, não está se traduzindo em recuperação econômica no nível do consumo e do emprego.

No horizonte político, esse desgaste começa a refletir em mercados de previsão eleitoral, embora esses indicadores não substituam pesquisas de intenção de voto. Com as eleições de 2027 em vista, Milei enfrenta o desafio de provar que seu modelo liberal não serve apenas para equilibrar as contas do Estado, mas para reativar a economia real.

Além disso, há a variável externa. A proximidade com Donald Trump oferece um suporte político e a promessa de assistência financeira para as legislativas de 2025. No entanto, a volatilidade política nos Estados Unidos — especialmente a possibilidade de uma vitória democrata em 2026 — pode comprometer a continuidade desse fluxo de apoio financeiro, deixando a Argentina vulnerável no momento em que a pressão interna por empregos for mais aguda.