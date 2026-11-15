Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
Dmitriy Sokolov

Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades

Mundo

A gestão de Javier Milei na Argentina começa a sentir o peso de um indicador que vai além da inflação: a percepção real do mercado de trabalho. De acordo com dados da AtlasIntel, divulgados pela Sputnik Brasil, a rejeição ao presidente subiu para 62%, enquanto a aprovação recuou para 36% (contra 38% na medição anterior).

Хавьер Милей и Дональд Трамп
Photo: https://x.com/WhiteHouse/status/1978181525943292101
Хавьер Милей и Дональд Трамп

O que chama a atenção nos números não é apenas a queda na popularidade, mas a mudança na hierarquia das preocupações do eleitorado. Pela primeira vez em mais de um ano, o desemprego superou a inflação e a corrupção como a principal angústia dos argentinos. O índice de preocupação com a falta de postos de trabalho saltou para 50,2%, um aumento de 6,2 pontos percentuais em relação a setembro.

Essa inversão de prioridades revela um ponto cego na narrativa do governo. Enquanto Milei foca no controle de preços e no ajuste fiscal severo — métricas macroeconômicas -, a população começou a medir o sucesso do governo pela capacidade de gerar renda e manter empregos. A inflação, que dominava o debate, agora é mencionada por apenas um terço dos entrevistados.

O problema não é apenas a percepção, mas a realidade do setor privado formal, que registrou perdas de postos de trabalho em quase todos os meses desde a posse de Milei, em dezembro de 2023. Atualmente, quase 70% dos argentinos avaliam a situação do mercado de trabalho como negativa. Isso demonstra que a estabilização monetária, embora seja a bandeira central do governo, não está se traduzindo em recuperação econômica no nível do consumo e do emprego.

No horizonte político, esse desgaste começa a refletir em mercados de previsão eleitoral, embora esses indicadores não substituam pesquisas de intenção de voto. Com as eleições de 2027 em vista, Milei enfrenta o desafio de provar que seu modelo liberal não serve apenas para equilibrar as contas do Estado, mas para reativar a economia real.

Além disso, há a variável externa. A proximidade com Donald Trump oferece um suporte político e a promessa de assistência financeira para as legislativas de 2025. No entanto, a volatilidade política nos Estados Unidos — especialmente a possibilidade de uma vitória democrata em 2026 — pode comprometer a continuidade desse fluxo de apoio financeiro, deixando a Argentina vulnerável no momento em que a pressão interna por empregos for mais aguda.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Dmitriy Sokolov
News All >
Patê de fígado bovino e frango com manteiga ghee
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Ministério da Fazenda encerra subsídio de R$ 1,40 por litro de diesel importado
Lobos polares sobrevivem a -40°C graças a adaptações únicas de pelagem e locomoção
Índia realiza testes de voo do motor Kaveri com apoio de institutos russos
Província de Sofala enfrenta crise aguda de gasolina com postos de abastecimento paralisados
Egito enfrenta relatos anuais de ataques de tubarões no litoral do Mar Vermelho
Exame de AMH não é diagnóstico final: entenda a interpretação correta antes de planejar a gravidez
Plataforma Casa Para Viver mobiliza 32 localidades contra crise da habitação
Agora a ler
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Animais
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Corte para cabelos cacheados: Limites estruturais e técnica borboleta
Mulher
Corte para cabelos cacheados: Limites estruturais e técnica borboleta
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Jardinagem
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Mais populares
Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas

Esticar a massa até 3-4 mm é a variável crítica que permite ao vapor separar as camadas sem romper a estrutura externa durante o assamento.

Montagem de croissant salgado: controle de espessura de 3-4 mm para separação das camadas
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Bicarbonato na tinta acrílica: como alterar a textura de vasos de vidro
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Corolla hatchback perde bancos: rigidez torsional sobe e peso cai drasticamente
Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades Dmitriy Sokolov Bruxelas tolera traço russo no combustível até 2027 por falta de alternativa física Olesya Kireeva Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Taping facial: a limitação mecânica do movimento muscular sem alteração estrutural
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
últimos materiais
Popularidade de Milei em queda livre: mercado de trabalho forçou mudança radical nas prioridades
Lagerstroemia: 4 meses de flores em climas quentes
Especialistas alertam para espaçamento mínimo entre arbustos frutíferos e cercas
Ministério da Fazenda encerra subsídio de R$ 1,40 por litro de diesel importado
Lobos polares sobrevivem a -40°C graças a adaptações únicas de pelagem e locomoção
Índia realiza testes de voo do motor Kaveri com apoio de institutos russos
Província de Sofala enfrenta crise aguda de gasolina com postos de abastecimento paralisados
Egito enfrenta relatos anuais de ataques de tubarões no litoral do Mar Vermelho
Exame de AMH não é diagnóstico final: entenda a interpretação correta antes de planejar a gravidez
Plataforma Casa Para Viver mobiliza 32 localidades contra crise da habitação
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.