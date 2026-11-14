Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
Anastasiya Zhukova

Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático

Mundo

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg, que alcançou fama internacional pela sua luta contra as alterações climáticas, desatou a rir ao saber que, ainda em 2026, as pessoas ainda realizavam marchas pelo clima.

Грета Тунберг смеется
Photo: скрин из Telegram-канала Bloomberg by MediaBBG is licensed under Telegram MediaBBG
Грета Тунберг смеется

O episódio foi filmado no verão de 2026 em Berlim para o documentário "On Tanks into the Climate Crisis — How Activism Is Criminalised" (De Tanques à Crise Climática — Como o Ativismo é Criminalizado), lançado no final de outubro.

O realizador observou que o encontro coincidiu simbolicamente com outra manifestação do movimento Fridays for Future, fundado por Thunberg em 2018. Ao saber disto, a ativista de 23 anos perguntou surpreendida: "A sério? Ainda estão a fazer isto?", soltou uma gargalhada juntamente com os seus colegas ativistas e pediu que as filmagens fossem interrompidas. De acordo com o realizador do filme, Hubertus Koch, a gargalhada de Thunberg era uma crítica à eficácia limitada das marchas de rua tradicionais.

Nos últimos anos, a ativista tem afirmado repetidamente que os "pedidos educados" aos políticos já não funcionam e que são necessárias mudanças estruturais mais radicais e ações diretas.

Os críticos e alguns meios de comunicação social perceberam este gesto como um sinal de que Thunberg se tinha afastado da agenda climática clássica. Em 2025-2026, ela direcionou de facto grande parte da sua atenção para os direitos humanos e para as causas pró-Palestina, participando em protestos por toda a Europa e em missões humanitárias em Gaza.

Apesar de ridicularizar a marcha de Berlim, Thunberg não abandonou por completo o activismo ambiental. Por exemplo, em agosto de 2026, ela participou na marcha climática de 10.000 pessoas em Estocolmo e, em novembro de 2026, compareceu na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31) na Turquia, onde acusou os líderes mundiais de hipocrisia e "ecocídio".

Os países participantes apoiaram a iniciativa da Turquia de aumentar a participação da electricidade no consumo final de energia global para 35% até 2035. Para atrair investimento, foi criada a coligação financeira Electrify Now, com o objectivo de mobilizar mais de 1,2 mil milhões de dólares.

Na cimeira de líderes foram anunciados mais de 480 milhões de dólares para acelerar as medidas de redução das emissões de metano e outros gases com efeito de estufa que não o CO₂.

Foi apresentado o "Antalya Agreement", com o objectivo de reduzir a intensidade energética do sector global da construção em 25% até 2035. O principal obstáculo à implementação da agenda climática continua a ser a questão da atribuição de fundos aos países em desenvolvimento e insulares para adaptação às alterações climáticas e transição para longe dos combustíveis fósseis.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
News All >
Cérebro lento demais: sinal invisível que precede a perda de memória
Clima surpreendente em capitais: transição outonal redefine proporções do casaco
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Pressão controlada não é cura: por que parar o remédio por conta própria é perigoso
Toyota pede paridade tarifária ao Departamento de Comércio dos EUA após oferta à Audi
Ragdoll e Maine Coon são opções comuns para famílias com crianças pequenas
Técnicas de nail art para festas de fim de ano ganham durabilidade com encapsulamento
Textura do fio redefine cortes: movimento natural supera formatos geométricos do rosto
Honda eleva lucro 2026 com híbridos e iene fraco, corrigindo rota de elétricos
Seis raças de cães pequenas destacam-se pela adaptabilidade à vida em apartamentos
Agora a ler
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
Animais
Raças caninas com maior longevidade e condições de manejo
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Receitas e Culinária
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Aposentados gregos ganham surpresa: índice de reajuste muda com PIB e inflação
Mundo
Aposentados gregos ganham surpresa: índice de reajuste muda com PIB e inflação
Mais populares
Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas

Análise de veterinários russos revela como genética e manejo ambiental determinam a longevidade de diferentes raças felinas em comparação a gatos sem raça definida.

Veterinários russos analisam expectativa de vida de gatos e destacam raças mais longevas
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Panquecas assadas no forno: textura aerada sem fermento via rede proteica
Coruja-de-nova-caledônia demonstra planejamento sequencial em testes de Oxford
Cupcake de limão: precisão na emulsão e estabilização de coberturas
Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático Anastasiya Zhukova Dez milhões sobrevivem com três dólares no Brasil: o que pode romper o ciclo da miséria? Polina Petrova China Shock 2.0: riscos da expansão industrial chinesa para a indústria brasileira Olesya Kireeva
Couve-flor frita em 15 minutos: técnica de floretes pequenos com recheio de queijo e mostarda
Sanduíche de roti com atum: contraste entre massa quente e recheio frio
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
Gratinada de arroz com pasta de caviar e caranguejo: receita prática estilo asiático
últimos materiais
Cérebro lento demais: sinal invisível que precede a perda de memória
Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático
Clima surpreendente em capitais: transição outonal redefine proporções do casaco
Toupeira é aliada ecológica no jardim e não a culpada pela perda de raízes
Pressão controlada não é cura: por que parar o remédio por conta própria é perigoso
Toyota pede paridade tarifária ao Departamento de Comércio dos EUA após oferta à Audi
Ragdoll e Maine Coon são opções comuns para famílias com crianças pequenas
Técnicas de nail art para festas de fim de ano ganham durabilidade com encapsulamento
Textura do fio redefine cortes: movimento natural supera formatos geométricos do rosto
Honda eleva lucro 2026 com híbridos e iene fraco, corrigindo rota de elétricos
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.