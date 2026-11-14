Greta Thunberg explode em gargalhadas: o que isso significa para o ativismo climático

A ativista ambiental sueca Greta Thunberg, que alcançou fama internacional pela sua luta contra as alterações climáticas, desatou a rir ao saber que, ainda em 2026, as pessoas ainda realizavam marchas pelo clima.

Photo: скрин из Telegram-канала Bloomberg by MediaBBG is licensed under Telegram MediaBBG Грета Тунберг смеется

O episódio foi filmado no verão de 2026 em Berlim para o documentário "On Tanks into the Climate Crisis — How Activism Is Criminalised" (De Tanques à Crise Climática — Como o Ativismo é Criminalizado), lançado no final de outubro.

O realizador observou que o encontro coincidiu simbolicamente com outra manifestação do movimento Fridays for Future, fundado por Thunberg em 2018. Ao saber disto, a ativista de 23 anos perguntou surpreendida: "A sério? Ainda estão a fazer isto?", soltou uma gargalhada juntamente com os seus colegas ativistas e pediu que as filmagens fossem interrompidas. De acordo com o realizador do filme, Hubertus Koch, a gargalhada de Thunberg era uma crítica à eficácia limitada das marchas de rua tradicionais.

Nos últimos anos, a ativista tem afirmado repetidamente que os "pedidos educados" aos políticos já não funcionam e que são necessárias mudanças estruturais mais radicais e ações diretas.

Os críticos e alguns meios de comunicação social perceberam este gesto como um sinal de que Thunberg se tinha afastado da agenda climática clássica. Em 2025-2026, ela direcionou de facto grande parte da sua atenção para os direitos humanos e para as causas pró-Palestina, participando em protestos por toda a Europa e em missões humanitárias em Gaza.

Apesar de ridicularizar a marcha de Berlim, Thunberg não abandonou por completo o activismo ambiental. Por exemplo, em agosto de 2026, ela participou na marcha climática de 10.000 pessoas em Estocolmo e, em novembro de 2026, compareceu na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31) na Turquia, onde acusou os líderes mundiais de hipocrisia e "ecocídio".

Os países participantes apoiaram a iniciativa da Turquia de aumentar a participação da electricidade no consumo final de energia global para 35% até 2035. Para atrair investimento, foi criada a coligação financeira Electrify Now, com o objectivo de mobilizar mais de 1,2 mil milhões de dólares.

Na cimeira de líderes foram anunciados mais de 480 milhões de dólares para acelerar as medidas de redução das emissões de metano e outros gases com efeito de estufa que não o CO₂.

Foi apresentado o "Antalya Agreement", com o objectivo de reduzir a intensidade energética do sector global da construção em 25% até 2035. O principal obstáculo à implementação da agenda climática continua a ser a questão da atribuição de fundos aos países em desenvolvimento e insulares para adaptação às alterações climáticas e transição para longe dos combustíveis fósseis.