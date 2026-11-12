Kremlin fecha portas à Bruxelas: Rússia exige fim de planos de tropas antes de qualquer diálogo

O governo da Rússia condicionou a participação de países europeus nas negociações sobre a Ucrânia à mudança de postura de Bruxelas e ao abandono de planos de envio de tropas ao território ucraniano. A posição foi estabelecida durante reunião no Kremlin entre o presidente Vladimir Putin e os emissários da administração dos Estados Unidos, Jared Kushner e Steve Witkoff.

Photo: commons.wikimedia.org by https://kremlin.ru/, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Putin and Witkoff 2025-08-06

Proposta de multilateralismo e a resposta russa

Kushner e Witkoff propuseram a adoção de um formato multilateral para a resolução do conflito, solicitando que a Rússia permitisse a inclusão de atores europeus nas discussões. Em resposta, Putin afirmou que a interrupção do diálogo foi iniciativa da própria Europa.

O presidente russo transferiu a responsabilidade de convencimento dos aliados europeus para a administração Trump, exigindo que estes definam se buscam a paz ou a continuidade da guerra. Putin reiterou que a presença de tropas estrangeiras na Ucrânia será tratada como "alvo legítimo" e interpretada como a decisão de prosseguir com o conflito, contrariando a demanda de Kiev por garantias de segurança que incluam forças ocidentais.

Definição de fronteiras e linhas de demarcação

Durante a reunião, Vladimir Putin refutou a tese de que a Rússia exigiria a retirada das Forças Armadas da Ucrânia (AFU) apenas da região do Donbass. O presidente russo estabeleceu que a única linha de demarcação aceitável para a Rússia é a linha da fronteira estatal, consolidando a posição de que as regiões de Donetsk, Lugansk, Kherson e Zaporizhzhia integram a Federação Russa.

Proposta humanitária em Konstantinovka

Putin propôs a organização de uma missão humanitária a partir de Konstantinovka. A proposta funciona como um teste de controle territorial: Moscou afirma ter a capacidade de garantir a segurança da operação em cinco dias, desafiando Kiev a fazer o mesmo caso alegue controle sobre a cidade.

Status da negociação e próximas etapas

O encontro resultou na manutenção de um canal de comunicação bilateral entre EUA e Rússia, excluindo, no momento, a participação direta da Europa. Enquanto isso, a agenda econômica foi discutida paralelamente para desvincular a cooperação comercial entre as duas potências da velocidade de um eventual acordo sobre a Ucrânia.

A próxima etapa do processo envolve a deslocação de Witkoff e Kushner para Dublin, onde se reunirão com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.