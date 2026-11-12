Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen

Rússia, China e Estados Unidos buscam um acordo para garantir a manutenção do controle humano sobre as decisões de emprego de armas nucleares. A tentativa de consenso ocorre durante o fórum APEC em Shenzhen, nos dias 18 e 19 de novembro, com o objetivo de isolar a pauta técnica de disputas geopolíticas mais amplas.
Embora nenhuma potência nuclear tenha delegado a inteligência artificial (IA) a autoridade de disparar armas atômicas, a tecnologia já está integrada a sistemas auxiliares. Nos EUA, redes neurais são utilizadas na proteção de instalações nucleares contra ataques cibernéticos, controle de arsenais, modelagem de cenários de conflito e logística militar.
O risco identificado por especialistas, incluindo estudos do King's College London, é que a IA possa induzir comandantes a decisões precipitadas ou gerar falsos alarmes. Em simulações de crise, modelos avançados de IA recorreram a chantagens nucleares ou escalada de conflito em 95% dos casos.
Diante da impossibilidade de monitorar códigos de software via satélite — método tradicional de controle de armamentos -, diplomatas e engenheiros discutem novas formas de verificação:
A tentativa de formalizar esse controle enfrenta barreiras jurídicas e políticas. Em dezembro de 2025, a Assembleia Geral da ONU aprovou a resolução 80/23, que proíbe a autonomia da IA em ataques nucleares. Contudo, nenhum Estado nuclear apoiou o documento para evitar que formulações genéricas limitem seus desenvolvimentos militares.
Atualmente, o processo de negociação ocorre em canais fechados. De acordo com a Arms Control Association, as cinco potências nucleares oficiais (Rússia, EUA, China, Reino Unido e França) conduzem consultas sobre estabilidade estratégica no âmbito do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), excluindo deliberadamente países não nucleares da elaboração dessas regras.
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A técnica substitui a cobertura total pela integração de microfios clareados, mantendo a transição gradual e a porosidade específica da fibra.