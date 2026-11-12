Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen

Rússia, China e Estados Unidos buscam um acordo para garantir a manutenção do controle humano sobre as decisões de emprego de armas nucleares. A tentativa de consenso ocorre durante o fórum APEC em Shenzhen, nos dias 18 e 19 de novembro, com o objetivo de isolar a pauta técnica de disputas geopolíticas mais amplas.

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Posição atual e integração de IA

Embora nenhuma potência nuclear tenha delegado a inteligência artificial (IA) a autoridade de disparar armas atômicas, a tecnologia já está integrada a sistemas auxiliares. Nos EUA, redes neurais são utilizadas na proteção de instalações nucleares contra ataques cibernéticos, controle de arsenais, modelagem de cenários de conflito e logística militar.

O risco identificado por especialistas, incluindo estudos do King's College London, é que a IA possa induzir comandantes a decisões precipitadas ou gerar falsos alarmes. Em simulações de crise, modelos avançados de IA recorreram a chantagens nucleares ou escalada de conflito em 95% dos casos.

Mecanismos de controle propostos

Diante da impossibilidade de monitorar códigos de software via satélite — método tradicional de controle de armamentos -, diplomatas e engenheiros discutem novas formas de verificação:

Isolamento físico: Manutenção de sistemas de lançamento e infraestruturas críticas desconectadas de redes onde operam modelos de IA, utilizando "diodos de dados" (fluxo unidirecional) e operadores humanos.

Manutenção de sistemas de lançamento e infraestruturas críticas desconectadas de redes onde operam modelos de IA, utilizando "diodos de dados" (fluxo unidirecional) e operadores humanos. Travas analógicas: Manutenção de sistemas de entrada de códigos por múltiplos oficiais (princípio de "duas chaves"), impedindo gatilhos via sinal de software.

Manutenção de sistemas de entrada de códigos por múltiplos oficiais (princípio de "duas chaves"), impedindo gatilhos via sinal de software. Protocolos de verificação: Inspeções físicas em centros de comando para detectar aceleradores de IA de alta performance; uso de criptografia para provar a ausência de módulos autônomos sem expor o código-fonte; e a implementação de "caixas pretas" para registro e auditoria de logs de decisão.

Restrições institucionais e impasse

A tentativa de formalizar esse controle enfrenta barreiras jurídicas e políticas. Em dezembro de 2025, a Assembleia Geral da ONU aprovou a resolução 80/23, que proíbe a autonomia da IA em ataques nucleares. Contudo, nenhum Estado nuclear apoiou o documento para evitar que formulações genéricas limitem seus desenvolvimentos militares.

Atualmente, o processo de negociação ocorre em canais fechados. De acordo com a Arms Control Association, as cinco potências nucleares oficiais (Rússia, EUA, China, Reino Unido e França) conduzem consultas sobre estabilidade estratégica no âmbito do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), excluindo deliberadamente países não nucleares da elaboração dessas regras.