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Dmitriy Sokolov

Rússia, China e EUA discutem controle humano sobre armas nucleares no fórum APEC em Shenzhen

Mundo

Rússia, China e Estados Unidos buscam um acordo para garantir a manutenção do controle humano sobre as decisões de emprego de armas nucleares. A tentativa de consenso ocorre durante o fórum APEC em Shenzhen, nos dias 18 e 19 de novembro, com o objetivo de isolar a pauta técnica de disputas geopolíticas mais amplas.

Ядерный взрыв
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Ядерный взрыв

Posição atual e integração de IA

Embora nenhuma potência nuclear tenha delegado a inteligência artificial (IA) a autoridade de disparar armas atômicas, a tecnologia já está integrada a sistemas auxiliares. Nos EUA, redes neurais são utilizadas na proteção de instalações nucleares contra ataques cibernéticos, controle de arsenais, modelagem de cenários de conflito e logística militar.

O risco identificado por especialistas, incluindo estudos do King's College London, é que a IA possa induzir comandantes a decisões precipitadas ou gerar falsos alarmes. Em simulações de crise, modelos avançados de IA recorreram a chantagens nucleares ou escalada de conflito em 95% dos casos.

Mecanismos de controle propostos

Diante da impossibilidade de monitorar códigos de software via satélite — método tradicional de controle de armamentos -, diplomatas e engenheiros discutem novas formas de verificação:

  • Isolamento físico: Manutenção de sistemas de lançamento e infraestruturas críticas desconectadas de redes onde operam modelos de IA, utilizando "diodos de dados" (fluxo unidirecional) e operadores humanos.
  • Travas analógicas: Manutenção de sistemas de entrada de códigos por múltiplos oficiais (princípio de "duas chaves"), impedindo gatilhos via sinal de software.
  • Protocolos de verificação: Inspeções físicas em centros de comando para detectar aceleradores de IA de alta performance; uso de criptografia para provar a ausência de módulos autônomos sem expor o código-fonte; e a implementação de "caixas pretas" para registro e auditoria de logs de decisão.

Restrições institucionais e impasse

A tentativa de formalizar esse controle enfrenta barreiras jurídicas e políticas. Em dezembro de 2025, a Assembleia Geral da ONU aprovou a resolução 80/23, que proíbe a autonomia da IA em ataques nucleares. Contudo, nenhum Estado nuclear apoiou o documento para evitar que formulações genéricas limitem seus desenvolvimentos militares.

Atualmente, o processo de negociação ocorre em canais fechados. De acordo com a Arms Control Association, as cinco potências nucleares oficiais (Rússia, EUA, China, Reino Unido e França) conduzem consultas sobre estabilidade estratégica no âmbito do Tratado de Não Proliferação Nuclear (TNP), excluindo deliberadamente países não nucleares da elaboração dessas regras.

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