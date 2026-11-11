Ghalibaf exige cumprimento de sete condições dos EUA para retomar negociações

O Irão exigiu que os Estados Unidos cumpram integralmente sete condições para o retomar das negociações e o restabelecimento da navegação pelo Estreito de Ormuz. Teerão, contudo, advertiu que o estreito não regressará ao seu modo de operação pré-guerra. A declaração foi feita pelo presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, em entrevista à Al Jazeera.

Photo: commons.wikimedia.org by Earth Science and Remote Sensing Unit, NASA Johnson Space Center, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ормузский пролив

Segundo Ghalibaf, o Irão já apresentou uma resposta oficial a Washington, detalhando as exigências da República Islâmica. No entanto, os Estados Unidos ainda não forneceram uma resposta específica às propostas.

"Para retomar a navegação no Estreito de Ormuz e as negociações, Washington deve cumprir integralmente as sete exigências do Irão", enfatizou o presidente do Parlamento.

Ghalibaf afirmou ainda que a composição da equipa de negociação iraniana permanece inalterada e que continua responsável pelo processo de negociação.

O presidente do Parlamento mencionou ainda os contactos dos Estados Unidos com a Rússia.

"Os norte-americanos visitaram Moscovo e pediram a Putin que conversasse com o Irão para que pudéssemos realizar negociações diretas", declarou Ghalibaf.

Ao comentar a possibilidade de retomar as hostilidades, enfatizou que a anterior operação dos EUA contra o Irão, segundo Teerão, terminou em fracasso, pois o lado americano não conseguiu atingir os seus objectivos declarados.

Ghalibaf avisou que, em caso de novo ataque dos EUA ou de Israel, o Irão irá retaliar.

Salientou ainda que Teerão não tem interesse em continuar a guerra e prefere uma solução diplomática, desde que as suas exigências sejam satisfeitas.

De acordo com Ghalibaf, novas ações militares prejudicarão a segurança e as economias dos países do Médio Oriente.

Deu especial atenção ao futuro do Estreito de Ormuz, sublinhando que as condições de navegação anteriores não serão restauradas.

"O Estreito de Ormuz não regressará ao estado em que existia antes da guerra, e isso faz parte do acordo de sete pontos", afirmou.

Além disso, Ghalibaf anunciou um acordo assinado entre o Irão e o Omã sobre as rotas de navegação e um sistema de separação de tráfego no Estreito de Ormuz.