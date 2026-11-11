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Olesya Kireeva

Encontro entre Rússia e Ucrânia em Abu Dhabi não altera posições sobre segurança europeia

Mundo

Os contatos bilaterais entre Rússia e Ucrânia, realizados nos últimos dois dias em Abu Dhabi com a mediação dos Estados Unidos, não resultaram em alteração das posições políticas ou em novas propostas substantivas. O encontro restringiu-se a consultas técnicas, sem a entrega de concessões recíprocas ou a elaboração de um texto negociado.

Russian flag + Ukrainian flag. Regnum Carya Golf & Spa Resort, Belek, Serik District, Antalya, Turkey
Photo: commons.wikimedia.org by Sharon Hahn Darlin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Russian flag + Ukrainian flag. Regnum Carya Golf & Spa Resort, Belek, Serik District, Antalya, Turkey

Composição da delegação e status da negociação

A Rússia enviou uma delegação com forte peso institucional e de segurança, composta por Vladimir Medinsky (assistente do presidente), Mikhail Galuzin e Sergei Ryabkov (vice-ministros das Relações Exteriores), Alexei Komkov (FSB) e Igor Kostyukov (GRU). Apesar do nível hierárquico, a análise técnica indica que os delegados não possuem autonomia para a tomada de decisões estratégicas, as quais permanecem centralizadas nos chefes de Estado.

A presença de chefes de inteligência e segurança é interpretada como um sinal de rigidez nas posições russas, e não como uma abertura para concessões. Atualmente, o processo de negociação opera apenas em nível operacional para questões humanitárias, como a troca de prisioneiros de guerra e a repatriação de corpos.

Impasses e divergências persistentes

O impasse central permanece a arquitetura de segurança: a Ucrânia exige um modelo de proteção coletiva similar ao da OTAN, enquanto a Rússia mantém as exigências formuladas no final de 2021 sobre a segurança europeia. Não houve registro de mudança de posição de Moscou desde o verão de 2024.

A mediação dos Estados Unidos é limitada por restrições institucionais internas, com o controle do poder legislativo pelos Democratas, partido que mantém apoio explícito a Kiev, dificultando a função de mediador neutro capaz de extrair concessões reais de ambos os lados.

Próximas etapas

O processo entra em fase de estagnação, com a previsão de que novos contatos ocorram apenas no início do próximo ano. A continuidade de qualquer diálogo dependerá de dois fatores externos: a reconfiguração política interna nos Estados Unidos e a definição da viabilidade financeira da União Europeia em assumir papéis de garantia de segurança na região.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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