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Revolução energética em Havana: os bastidores de uma manobra para driblar o bloqueio

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A Cuba busca reduzir a dependência de combustíveis importados e diversificar a base de seus contratos comerciais para mitigar os efeitos do bloqueio econômico e a instabilidade política nos Estados Unidos.

Солнечная батарея
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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Infraestrutura energética e a dependência de combustíveis

O déficit energético é o principal gargalo operacional de Havana. Com a produção doméstica de petróleo cobrindo apenas 40% da demanda e a interrupção de fornecimentos de óleo combustível devido ao bloqueio, a ilha implementou a transição para fontes renováveis como forma de garantir a viabilidade do sistema elétrico.

A China viabilizou essa mudança através de um modelo de troca (barter), construindo, nos últimos dois anos, mais de 40 usinas solares de médio porte e cerca de 20 de pequeno porte. Essa infraestrutura elevou a participação da energia solar na matriz elétrica de 3% em 2024 para 10% em 2026. O plano governamental prevê a expansão para 92 parques solares com potência total de 2 GW até 2028, visando reduzir o déficit diurno.

Para estabilizar a rede e evitar apagões, a China também forneceu as primeiras estações de armazenamento de energia industrial com capacidade de 50 MW. No curto prazo, a operação básica do país ainda depende de economia severa e apoios pontuais; em março de 2026, o navio russo "Anatoly Kolodkin" entregou 100 mil toneladas de óleo combustível no porto de Matanzas, volume que permitiu cobrir temporariamente um terço das necessidades de gasolina, diesel e GLP via refinaria de Cienfuegos.

Limites para operações militares externas

Apesar da retórica de Donald Trump sobre um possível colapso iminente de Cuba, a viabilidade de uma intervenção militar enfrenta restrições materiais e políticas. O cenário regional alterou-se com a vitória de Lula da Silva no Brasil, reduzindo o espaço para a expansão de forças alinhadas a Washington na América Latina. Além disso, a possibilidade de derrota de Javier Milei nas eleições argentinas limita o apoio regional a pressões externas.

No plano interno, Cuba implementou a doutrina "Guerra de todo o povo", realizando as manobras "Moncada-2026" em novembro, focadas em defesa territorial e táticas de guerrilha com a participação de civis. Do lado americano, a ambição presidencial de figuras como Marco Rubio cria um custo político elevado para o início de um novo conflito armado antes de campanhas eleitorais.

Ajustes no fluxo comercial e logística

A rigidez do modelo estatal cubano tem sido contornada por mudanças na forma de contratação. Em 2026, empresas russas passaram a firmar contratos diretos com o setor privado cubano (pequenas e médias empresas), eliminando a intermediação de monopólios estatais. Essa alteração logística e financeira resultou em um aumento de 40% no volume de trocas comerciais entre os dois países nos primeiros nove meses do ano, utilizando um canal de transações que dificulta a fiscalização e a sanção direta por parte de Washington.

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