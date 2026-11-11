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Polina Petrova

A disputa entre Cuba e EUA ganha força: a reação de Havana expôs um impasse duradouro

Mundo

O governo de Cuba reagiu formalmente à intensificação das sanções impostas pelos Estados Unidos, consolidando a posição de resistência do Estado frente ao aperto do bloqueio econômico, comercial e financeiro. Em comunicado via redes sociais, o presidente Miguel Díaz-Canel ratificou a manutenção da soberania nacional, rejeitando as afirmações de Donald Trump sobre a eficácia das pressões econômicas para dobrar a ilha.

Мигель Диас-Канель Бермудес
Photo: By Kremlin.ru by Администрация Президента РФ, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мигель Диас-Канель Бермудес

Na prática, a disputa retórica mascara a implementação de medidas administrativas concretas de Washington. O Departamento do Tesouro dos EUA ampliou a lista de sanções, incluindo 47 entidades e sete pessoas físicas. A medida não atinge apenas Cuba, mas expande a restrição a parceiros comerciais em países como China, Panamá e Camboja, além de sancionar especificamente dois navios-tanque de bandeira cubana.

O impacto operacional dessas decisões é direto: a imposição de tarifas sobre importações de países que fornecem petróleo a Cuba e a declaração de estado de emergência nos EUA restringiram o fluxo de combustíveis. O resultado imediato é a degradação de setores críticos da infraestrutura cubana, afetando a geração de energia elétrica, a logística de transporte, a produção agrícola e a prestação de serviços de saúde e educação.

No plano multilateral, a pressão diplomática contra as sanções permanece sem efeito jurídico imediato. A Assembleia Geral da ONU aprovou, em 28 de outubro, a resolução "Necessidade de pôr fim ao bloqueio econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba", com o apoio de 130 países. Apesar da maioria esmagadora e da recorrência do voto desde 1992, a resolução não possui caráter vinculante, o que significa que não obriga Washington a alterar sua política externa ou a revogar as sanções impostas.

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Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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