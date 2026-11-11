Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
Evgenia Rumyantseva

Mulheres protestam contra visita de Trump às Filipinas e projeto Pax Silica

Mundo

Manila tornou-se o palco de um forte embate simbólico nesta segunda-feira (9). Centenas de mulheres, organizadas pela coalizão Gabriela, tomaram a avenida Kalaw para manifestar a rejeição à visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que viaja às Filipinas para a 49ª Cúpula da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático). Mais do que um protesto contra a figura do líder norte-americano, a mobilização expõe uma ferida aberta sobre a soberania filipina e a dependência estratégica de Washington.

Огромная толпа мужчин на уличном политическом митинге с флагами
Photo: commons.wikimedia.org by Yann, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Огромная толпа мужчин на уличном политическом митинге с флагами

O tom do protesto foi de desdém visceral. Em um gesto carregado de significado, as manifestantes utilizaram vassouras para "varrer" a imagem de Donald Trump do asfalto, enquanto cartazes exigiam a saída imediata do presidente e a resistência contra as guerras lideradas pelos EUA. Para as mulheres da Gabriela, a visita não deve ser celebrada com honras, mas encarada como a chegada de alguém cuja política externa é vista com profunda desconfiança.

No entanto, o núcleo do conflito vai além da diplomacia de cúpula; ele reside no Pax Silica. Esta iniciativa liderada pelos EUA visa reorganizar as cadeias de suprimentos de semicondutores, inteligência artificial e minerais críticos — a espinha dorsal da tecnologia moderna. As Filipinas aderiram ao projeto em abril de 2026, mas o custo real começa a aparecer agora.

O plano prevê a criação de um complexo industrial massivo em New Clark City, na província de Tarlac, ocupando cerca de 1,6 mil hectares. O problema, segundo as manifestantes e organizações locais, é que esse "progresso" tecnológico ignora a realidade no chão: a ameaça de deslocamento de comunidades indígenas, a usurpação de terras ancestrais e a ausência de benefícios reais para a população local. O argumento é claro: o Pax Silica não é um desenvolvimento mútuo, mas um enclave de interesses corporativos norte-americanos em solo filipino.

A tensão é tamanha que o próprio governo dos EUA parece ter sentido a temperatura do ambiente. O embaixador Lee Lipton admitiu que Washington não planeja anunciar um acordo final sobre a zona econômica Pax Silica durante a cúpula da ASEAN, condicionando o avanço a novas consultas com Manila. Enquanto isso, o subsecretário de Comércio filipino, Ceferino Rodolfo, tenta manter a calma diplomática, afirmando que o marco jurídico do projeto deve ser concluído até o fim de 2026.

O retorno de Trump às Filipinas, a primeira visita desde 2017, acontece em um momento delicado. Enquanto o governo de Ferdinand Marcos Jr. mantém a linha de cooperação militar e defesa para conter pressões no Mar do Sul da China, as ruas mostram que essa aliança tem um preço social e territorial alto. A exigência pela revogação do Acordo sobre Forças Visitantes, que permite a presença de militares dos EUA no país, mostra que a pauta econômica do Pax Silica e a pauta militar são, na verdade, a mesma moeda: a luta por autonomia.

A Cúpula da ASEAN, programada para ocorrer entre 16 e 18 de novembro, promete ser agitada. Além dos protestos de rua, greves de trabalhadores do transporte e mobilizações estudantis já estão agendadas. O que está em jogo em Manila não é apenas a agenda de uma reunião internacional, mas a definição de quem realmente controla os recursos estratégicos e a terra nas Filipinas.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
News All >
MP da Guiné-Bissau acusa 11 pessoas pela morte de chefe da Alfândega
Partida e acesso manual em Hyundai, Kia e Toyota com chaveiro sem bateria
Aubrieta exige solo bem drenado e exposição a luz abundante
Cachalote fóssil do Peru tinha a cabeça fixa para baixo para caçar no fundo marinho
AFRICOM anuncia exercícios conjuntos e formação para forças moçambicanas em Cabo Delgado
Hyundai desenvolve algoritmos de inferência para estimar massa e aderência sem sensores dedicados
Isolação acústica em apartamentos: a ordem correta para bloquear o ruído
IA invade rede de saúde argentina em 20 minutos e expõe gargalo na correção de falhas
Expansão do Complexo de Amur dobra produção de GNL para viabilizar suprimento em áreas sem gasodutos
Escolas fechadas em Portugal: pais podem ter falta justificada e manter salário?
Agora a ler
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Mulher
Técnicas de corte para cabelos afinados e perda de volume
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Mulher
Jeans de alfaiataria ganha linha central para definir a silhueta
Patas largas e cauda densa: seleção natural no Maine criou o felino mais robusto
Animais
Patas largas e cauda densa: seleção natural no Maine criou o felino mais robusto
Mais populares
Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental

Pesquisadores mapearam duas fendas profundas na Placa Arábica sob o Irã, evidenciando a transição ativa entre subducção oceânica e colisão continental.

Irã: fendas na placa Arábica marcam transição para colisão continental
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Frango grego com iogurte e limão: marinada química amacia e protege a carne
Esmailhagem ametista: técnicas para efeito cristal e variações de acabamento
Torre de blinis assadas com purês de brócolis, cenoura e couve-flor
Mulheres protestam contra visita de Trump às Filipinas e projeto Pax Silica Evgenia Rumyantseva Polícia polaca encontra materiais sobre Breivik: hipóteses de imitação são testadas Polina Petrova Países da UE superam limite fiscal: apoio a Ucrânia pressiona orçamentos nacionais Anastasiya Zhukova
Preenchimento de sobrancelhas: técnica de traços para efeito natural e reversível
Técnica de camuflagem para cabelo grisalho
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
A estrutura ideal: qual o segredo para um bolo de biscoito molhadinho?
últimos materiais
Aubrieta exige solo bem drenado e exposição a luz abundante
Cachalote fóssil do Peru tinha a cabeça fixa para baixo para caçar no fundo marinho
AFRICOM anuncia exercícios conjuntos e formação para forças moçambicanas em Cabo Delgado
Hyundai desenvolve algoritmos de inferência para estimar massa e aderência sem sensores dedicados
Isolação acústica em apartamentos: a ordem correta para bloquear o ruído
IA invade rede de saúde argentina em 20 minutos e expõe gargalo na correção de falhas
Expansão do Complexo de Amur dobra produção de GNL para viabilizar suprimento em áreas sem gasodutos
Escolas fechadas em Portugal: pais podem ter falta justificada e manter salário?
A consistência do queijo de maçã nasce da pressão mecânica, não de gelificantes
PF investiga desvios de 'Emendas Pix' e movimentações atípicas de deputado na Bahia
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.