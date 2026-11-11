Mulheres protestam contra visita de Trump às Filipinas e projeto Pax Silica

Manila tornou-se o palco de um forte embate simbólico nesta segunda-feira (9). Centenas de mulheres, organizadas pela coalizão Gabriela, tomaram a avenida Kalaw para manifestar a rejeição à visita do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que viaja às Filipinas para a 49ª Cúpula da ASEAN (Associação das Nações do Sudeste Asiático). Mais do que um protesto contra a figura do líder norte-americano, a mobilização expõe uma ferida aberta sobre a soberania filipina e a dependência estratégica de Washington.

Photo: commons.wikimedia.org by Yann, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Огромная толпа мужчин на уличном политическом митинге с флагами

O tom do protesto foi de desdém visceral. Em um gesto carregado de significado, as manifestantes utilizaram vassouras para "varrer" a imagem de Donald Trump do asfalto, enquanto cartazes exigiam a saída imediata do presidente e a resistência contra as guerras lideradas pelos EUA. Para as mulheres da Gabriela, a visita não deve ser celebrada com honras, mas encarada como a chegada de alguém cuja política externa é vista com profunda desconfiança.

No entanto, o núcleo do conflito vai além da diplomacia de cúpula; ele reside no Pax Silica. Esta iniciativa liderada pelos EUA visa reorganizar as cadeias de suprimentos de semicondutores, inteligência artificial e minerais críticos — a espinha dorsal da tecnologia moderna. As Filipinas aderiram ao projeto em abril de 2026, mas o custo real começa a aparecer agora.

O plano prevê a criação de um complexo industrial massivo em New Clark City, na província de Tarlac, ocupando cerca de 1,6 mil hectares. O problema, segundo as manifestantes e organizações locais, é que esse "progresso" tecnológico ignora a realidade no chão: a ameaça de deslocamento de comunidades indígenas, a usurpação de terras ancestrais e a ausência de benefícios reais para a população local. O argumento é claro: o Pax Silica não é um desenvolvimento mútuo, mas um enclave de interesses corporativos norte-americanos em solo filipino.

A tensão é tamanha que o próprio governo dos EUA parece ter sentido a temperatura do ambiente. O embaixador Lee Lipton admitiu que Washington não planeja anunciar um acordo final sobre a zona econômica Pax Silica durante a cúpula da ASEAN, condicionando o avanço a novas consultas com Manila. Enquanto isso, o subsecretário de Comércio filipino, Ceferino Rodolfo, tenta manter a calma diplomática, afirmando que o marco jurídico do projeto deve ser concluído até o fim de 2026.

O retorno de Trump às Filipinas, a primeira visita desde 2017, acontece em um momento delicado. Enquanto o governo de Ferdinand Marcos Jr. mantém a linha de cooperação militar e defesa para conter pressões no Mar do Sul da China, as ruas mostram que essa aliança tem um preço social e territorial alto. A exigência pela revogação do Acordo sobre Forças Visitantes, que permite a presença de militares dos EUA no país, mostra que a pauta econômica do Pax Silica e a pauta militar são, na verdade, a mesma moeda: a luta por autonomia.

A Cúpula da ASEAN, programada para ocorrer entre 16 e 18 de novembro, promete ser agitada. Além dos protestos de rua, greves de trabalhadores do transporte e mobilizações estudantis já estão agendadas. O que está em jogo em Manila não é apenas a agenda de uma reunião internacional, mas a definição de quem realmente controla os recursos estratégicos e a terra nas Filipinas.