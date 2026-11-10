Polícia polaca encontra materiais sobre Breivik: hipóteses de imitação são testadas

Os investigadores polacos estão a considerar duas teorias principais sobre os motivos de Michal Oksiński, de 24 anos, que levou a cabo um massacre na Praça Principal de Cracóvia, no dia 7 de Novembro. A primeira está ligada ao extremismo de extrema-direita, enquanto a segunda é uma possível tentativa de imitar assassinos em massa e assassinos em série conhecidos, de acordo com o Ministro da Justiça polaco, Waldemar Żurek.

Photo: commons.wikimedia.org by Pko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Краков

Segundo o ministro, as autoridades policiais tiveram acesso ao computador do atacante e descobriram que, meses antes da tragédia, este tinha estudado materiais sobre o terrorista norueguês Anders Breivik.

"Vários meses antes do ataque, o agressor estava a navegar em sites relacionados com o infame massacre cometido por Anders Breivik, pelo que esta linha de investigação que discutimos desde o início — extremismo de extrema-direita — está agora sob investigação", afirmou Żurek.

A segunda teoria sugere que Oksiński pode ter sido fascinado pela história dos massacres e estava a tentar emular as ações de criminosos conhecidos.

"Outra hipótese é a de que este homem era fascinado por assassinos em série. Tentava imitar certos acontecimentos dramáticos que ocorreram algures no mundo. Estas duas hipóteses principais da investigação em curso estão a ser ativamente testadas", explicou o responsável do Ministério da Justiça.

Segundo o portal polaco Onet, os investigadores encontraram materiais sobre Anders Breivik, Charles Manson e Theodore Kaczynski no histórico de pesquisas de Oksiński.

As agências de segurança prestaram especial atenção à inscrição "GGER" encontrada num armário do apartamento do agressor. Os responsáveis ​​da Agência de Segurança Interna da Polónia acreditam que possa significar "Good Game Elliot Roger" e referir-se a Elliot Roger, que matou seis pessoas em Isla Vista, na Califórnia, em 2014.

Entretanto, o governo polaco está a preparar alterações na legislação sobre armas. O primeiro-ministro Donald Tusk anunciou que Michał Oksiński passou com sucesso o exame psicológico necessário para obter uma licença de porte de armas há menos de um ano.

"O assassino de Cracóvia foi submetido a um exame psicológico há pouco menos de um ano", afirmou Tusk.

O Primeiro-Ministro ordenou uma revisão das normas em vigor para a emissão de licenças de porte de armas e dos procedimentos operacionais dos campos de tiro. Declarou que o Estado deve garantir o devido controlo de todas as armas que entram em mãos privadas.

O Ministério do Interior polaco está também a considerar a implementação de exames médicos periódicos obrigatórios para os proprietários de armas, incluindo desportistas e caçadores. Além disso, está prevista uma revisão das normas e das quantidades permitidas para o armazenamento de armas em casas particulares.

Noutra frente, o governo polaco pretende reavaliar projetos de lei que visam combater os abusos da liberdade online.

Num discurso proferido antes de uma reunião de gabinete, a 10 de novembro, Tusk afirmou que os acontecimentos no espaço virtual devem ser levados a sério, uma vez que a internet pode influenciar os pensamentos e as ações das pessoas tanto, e por vezes até mais, do que os acontecimentos na vida real.

"O que é proibido e ilegal na vida real deve ser proibido e excluído do espaço virtual", enfatizou o primeiro-ministro.

Tusk, contudo, assegurou que isso não significa introduzir censura. Afirmou que o principal objetivo das novas medidas será proteger as crianças e os jovens.

O governo pretende rever tanto os projetos de lei que aguardam assinatura como outras iniciativas destinadas a combater o que o primeiro-ministro polaco descreveu como abusos flagrantes da liberdade na internet.