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Friedrich Merz ameaça bloquear orçamento da UE sem apoio à Ucrânia

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O сhanceler alemão, Friedrich Merz, ameaçou bloquear a adoção do novo orçamento da UE para o período de sete anos (2028-2034), a menos que todos os Estados-membros aceitem contribuir para o financiamento da Ucrânia, noticiou o Financial Times, citando uma carta do ministro dos Negócios Estrangeiros alemão ao presidente do Conselho Europeu, António Costa.

Фридрих Мерц
Photo: commons.wikimedia.org by Olaf Kosinsky, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фридрих Мерц

De acordo com a publicação, Berlim exige que todos os 27 Estados-membros da UE se comprometam a prestar apoio financeiro a Kiev em 2027 e nos anos subsequentes. Merz pretende utilizar as negociações sobre o novo orçamento europeu para garantir o acordo dos Estados que se opõem a mais financiamento para a Ucrânia.

"Um compromisso colectivo de que todos nós, sem excepção, daremos o nosso justo contributo para colmatar a lacuna de financiamento da Ucrânia é um pré-requisito para resolver esta questão e discutir quaisquer outras questões, particularmente as relacionadas com o financiamento", escreveu o chanceler.

De acordo com o Financial Times, a Ucrânia necessitará de um financiamento adicional de 70 mil milhões de euros em 2027. Em dezembro passado, os líderes da UE concordaram em fornecer a Kiev um empréstimo de 90 mil milhões de euros, mas este foi insuficiente para cobrir as necessidades declaradas.

A UE prometeu fornecer dois terços do financiamento adicional, ou aproximadamente 45 mil milhões de euros. A Comissão Europeia está atualmente a desenvolver possíveis mecanismos para alocar os fundos, incluindo a emissão de nova dívida conjunta. As autoridades europeias esperam chegar a um acordo até ao final do ano.

No entanto, a Hungria, a Eslováquia, a Bulgária e a República Checa já deixaram claro que não pretendem participar num novo financiamento para a Ucrânia. Além disso, a Hungria, a Eslováquia e a República Checa já recusaram contribuir para o pagamento dos juros do empréstimo europeu de 90 mil milhões de euros.

Merz insiste que todos os Estados-membros da UE devem contribuir não só para as necessidades financeiras de Kiev no próximo ano, mas também para o seu financiamento a longo prazo.

"Precisamos de encontrar uma solução apoiada por todos os Estados-membros que garanta um financiamento estável e plurianual para a Ucrânia a partir de 2028", enfatizou o chanceler.

Na carta, observou também a necessidade de ter em conta os custos do serviço da dívida pendente da Ucrânia.

Outra iniciativa alemã poderá ser a revisão do processo de decisão financeira da UE. Atualmente, é necessária a aprovação unânime de todos os países para concordar com uma série de questões. Berlim propõe a utilização de um mecanismo de maioria qualificada no futuro, que permitiria que as decisões fossem tomadas sem o consentimento de cada Estado individualmente e evitaria possíveis vetos.

As próximas eleições em vários países da UE representam desafios adicionais ao financiamento europeu para a Ucrânia. Em particular, Marine Le Pen, líder da Reunião Nacional Francesa, afirmou que, se vencer as eleições presidenciais em Abril de 2027, deixará de apoiar Kiev, com excepção da assistência operacional e do treino aos militares ucranianos.

Merz pretende levantar a questão do financiamento para a Ucrânia na reunião de líderes da UE em Dublin, agendada para 12 e 13 de novembro.

O governo alemão confirmou que Berlim condiciona o sucesso do acordo sobre o próximo orçamento da UE à resolução da questão da continuidade do apoio a Kiev.

"As necessidades financeiras da Ucrânia devem ser satisfeitas no próximo orçamento da UE". "O apoio financeiro à Ucrânia por parte de todos os Estados-membros da UE é essencial para a conclusão bem-sucedida das negociações orçamentais", afirmou um porta-voz do Governo alemão.

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