Trump surpreende aliados: pede mediação iraquiana para retomar contato com Teerã

O presidente norte-americano, Donald Trump, pediu ao primeiro-ministro iraquiano, Ali al-Zaidi, para mediar as negociações entre Washington e Teerão. Após um telefonema com o líder norte-americano, uma delegação iraquiana visitou secretamente o Irão e transmitiu uma mensagem dos EUA à sua liderança, segundo os canais de televisão Al Hadath e Al Arabiya, citando fontes.

Photo: commons.wikimedia.org by The White House from Washington, DC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дональд Трамп

De acordo com a Al Hadath, durante o telefonema, al-Zaidi propôs a Trump várias iniciativas para o retomar do diálogo com o Irão. O presidente norte-americano apoiou as propostas e pediu ao primeiro-ministro iraquiano que se juntasse ao processo negocial.

Posteriormente, uma delegação liderada por al-Zaidi realizou uma visita fechada a Teerão. Segundo a Al Arabiya, os representantes iraquianos reuniram-se com as autoridades iranianas e transmitiram a mensagem americana. Toda a missão durou aproximadamente oito horas.

O conteúdo da mensagem e os resultados das conversas ainda não foram divulgados. As autoridades iraquianas não comentaram oficialmente as notícias sobre a missão de mediação.

Entretanto, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão, Esmail Baghaei, afirmou que as negociações com os Estados Unidos são impossíveis enquanto o bloqueio naval, a ação militar e o desbloqueio dos ativos iranianos não forem suspensos.

"Conseguem imaginar que entraremos em negociações com os Estados Unidos sobre várias questões do seu interesse, enquanto o bloqueio naval continuar, a guerra continuar e os nossos bens permanecerem congelados?", disse Baghaei em conferência de imprensa.

O porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão realçou que as exigências de Teerão se baseiam em acordos previamente assinados em Islamabad. Segundo ele, estes acordos definiram claramente as obrigações de ambos os lados, com as quais Washington concordou inicialmente, mas que posteriormente violou.

Além disso, o Irão exige a suspensão das novas sanções americanas impostas ao país nos últimos meses.