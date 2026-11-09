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Anastasiya Zhukova

Empresas argentinas buscam reduzir dependência de decisões políticas dos EUA

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O setor empresarial da Argentina propõe a redução da exposição da economia local a decisões políticas provenientes de Washington, buscando mitigar o impacto de mudanças nas administrações do governo dos Estados Unidos sobre os custos e a estabilidade do mercado interno.

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Canais de transmissão e riscos financeiros

A vulnerabilidade do modelo macroeconômico argentino manifesta-se principalmente através da dependência de garantias externas e do fluxo de investimentos estrangeiros. Alterações no regime comercial ou na política de sanções dos EUA impactam diretamente o sistema financeiro e a capacidade de exportação do país.

Segundo o economista regional Valeriy Kozlov, em entrevista ao Pravda. Ru, a ausência de reservas internas e de disciplina fiscal impede que a economia absorva choques externos. O mecanismo de transmissão é direto: mudanças de curso em Washington podem desencadear volatilidade no câmbio, resultando em desvalorização do peso e aceleração da inflação.

Adaptação estrutural e diversificação de mercados

Para reduzir essa dependência, empresários defendem a substituição de garantias externas por uma base de estabilidade interna, focada em dois eixos principais: o estímulo ao consumo doméstico e a expansão da geografia de exportações.

A estratégia visa a reorganização das cadeias de suprimentos para que o crescimento das empresas locais não seja interrompido por ciclos políticos estrangeiros. O objetivo é a transição para uma política monetária autônoma e a redução da dependência de créditos externos, transformando a exposição atual em uma estrutura de produção menos dependente de mercados concentrados.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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