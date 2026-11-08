Vance vira as costas para Trump: sucessão de 2028 exige distância do desgaste eleitoral

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, iniciou um movimento estratégico para construir uma identidade política independente, visando a sucessão presidencial de 2028. O movimento surge no rastro da derrota republicana nas eleições de meio de mandato, que resultou na perda do controle do Congresso. Segundo análise da agência Reuters, Vance está tentando calibrar sua imagem para evitar que a impopularidade de Donald Trump — fator decisivo no revés eleitoral — se torne um peso para suas próprias ambições.

Photo: JD Vance by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кандидат в вице-президенты Дональда Трампа Джей Ди Вэнс

O ponto de ruptura mais nítido entre os dois ocorreu na avaliação da política externa. Vance atribuiu parte do fracasso republicano às urnas à guerra contra o Irã, defendendo publicamente o fim rápido do conflito e uma revisão profunda das relações internacionais dos EUA, incluindo a parceria com Israel. A postura contrasta frontalmente com a de Trump, que, embora admita que a alta dos preços da gasolina (decorrente do conflito) prejudicou o partido, afirmou a jornalistas que "não teria feito nada diferente".

Para consolidar sua própria autoridade, Vance concentrou seus discursos recentes em três pilares: nacionalismo econômico, segurança pública e contenção externa. Para Michael Ricci, estrategista republicano, a manobra não é apenas uma tentativa de diferenciação, mas um esforço para usar a vice-presidência como "megafone" para ditar os novos termos do debate conservador.

Apesar da divergência pública sobre o Irã, fontes internas da Casa Branca indicam que não há um rompimento formal. A chefe de gabinete de Trump, Susie Wiles, teria sido avisada previamente sobre as declarações de Vance. O apoio de Donald Trump Jr. também sugere que a manobra é tolerada por núcleos próximos ao presidente.

No entanto, o caminho para 2028 apresenta um paradoxo estratégico: Vance precisa herdar a base leal de Trump sem carregar o desgaste da gestão atual. Enquanto democratas, como o estrategista Igor Volsky, argumentam que é impossível ser competitivo em uma eleição geral sem se desvincular de Trump, a realidade das primárias republicanas exige que o candidato continue "beijando o anel" do líder do movimento.

A eficácia de Vance como "puxador de votos" também está sob escrutínio, já que o partido perdeu terreno em estados onde ele atuou diretamente na campanha. Além disso, a direita americana parece fragmentada sobre as causas da derrota: enquanto o senador Ted Cruz foca nas dificuldades econômicas das famílias e Ron DeSantis critica o foco excessivo em pautas identitárias (como a questão transgênero), Vance aposta em um nacionalismo econômico pragmático e menos intervencionista no exterior.

Ao enfatizar a "prosperidade das famílias americanas" e evitar a menção frequente a Trump em seus comícios mais recentes, Vance tenta vender a imagem de um sucessor natural, porém modernizado, capaz de manter a essência do movimento MAGA, mas descartando as decisões táticas que levaram à perda do Congresso.