Crianças trancadas em casa: a visita papal expôs o que o Uruguai esconde em Montevidéu

A visita do papa Leão XIV ao bairro de Casavalle, em Montevidéu, no último sábado (7), expôs a distância abismal entre a imagem de prosperidade do Uruguai e a realidade brutal vivida nas periferias da capital. Em um cenário onde milhares de policiais foram mobilizados para garantir a segurança do pontífice, a mensagem central foi um alerta sobre quem realmente paga a conta da insegurança e da negligência estatal: as crianças e as famílias empobrecidas.
Diante de 12 mil fiéis na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Leão XIV não se limitou a discursos teológicos. O foco foi a materialidade da exclusão. O pontífice questionou como, em um país com recursos naturais e estabilidade histórica, ainda existam menores que vão dormir com fome ou que são forçados a abandonar a escola por medo de não voltarem para casa.
Para quem vive em Casavalle, a educação não é apenas uma questão de matrícula, mas de sobrevivência. O papa destacou que o narcotráfico e os confrontos armados transformaram o trajeto até a escola em um risco real. Quando o crime organizado domina o território, o direito fundamental ao estudo é interrompido pelo terror.
Os números traduzem esse clima: a taxa de homicídios em Casavalle é de 41,7 por 100 mil habitantes — um índice quatro vezes superior à média nacional do Uruguai. Na prática, isso significa que a rotina comunitária é ditada por tiroteios repentinos, onde famílias ficam presas dentro de casa, expostas à violência na porta de suas residências.
O cenário social é alarmante: dados de organismos internacionais indicam que 40% das crianças uruguaias vivem em situação de pobreza. Nesse contexto, a Igreja tenta preencher lacunas deixadas pelo Estado.
Durante a visita, o papa abençoou 12 novas moradias populares em Casavalle, viabilizadas pela The Papal Foundation e pela própria Igreja. Embora a entrega de casas represente uma melhoria concreta para as famílias selecionadas, a iniciativa surge como um paliativo diante de problemas estruturais profundos, como a precariedade habitacional generalizada e a falta de oportunidades econômicas.
O projeto habitacional faz parte de um esforço maior da paróquia local, liderada pelo padre Pablo Coimbra, que mantém programas de assistência alimentar e apoio infantil. Para a comunidade, a presença do pontífice serve menos como um ato religioso e mais como um holofote internacional sobre uma população que, segundo Coimbra, é sistematicamente ignorada pelas políticas públicas.
O papa Leão XIV foi enfático ao cobrar que o Estado, a sociedade civil e a própria Igreja saiam da inércia. O apelo por "solidariedade" foi direcionado a quem detém o poder de decisão, exigindo que a proteção da infância e o combate às desigualdades deixem de ser promessas e se tornem práticas reais.
Ao encerrar sua passagem por Casavalle, o pontífice deixou claro que a mudança real não virá apenas de doações ou visitas pontuais, mas de uma reestruturação urbana e social onde a dignidade humana prevaleça sobre o controle territorial do crime organizado.
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