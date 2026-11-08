Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
Polina Petrova

Crianças trancadas em casa: a visita papal expôs o que o Uruguai esconde em Montevidéu

Mundo

A visita do papa Leão XIV ao bairro de Casavalle, em Montevidéu, no último sábado (7), expôs a distância abismal entre a imagem de prosperidade do Uruguai e a realidade brutal vivida nas periferias da capital. Em um cenário onde milhares de policiais foram mobilizados para garantir a segurança do pontífice, a mensagem central foi um alerta sobre quem realmente paga a conta da insegurança e da negligência estatal: as crianças e as famílias empobrecidas.

Папа Римский Лев 14
Photo: commons.wikimedia.org by Edgar Beltrán, The Pillar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Папа Римский Лев 14

Diante de 12 mil fiéis na paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, Leão XIV não se limitou a discursos teológicos. O foco foi a materialidade da exclusão. O pontífice questionou como, em um país com recursos naturais e estabilidade histórica, ainda existam menores que vão dormir com fome ou que são forçados a abandonar a escola por medo de não voltarem para casa.

A barreira do medo e o impacto no aprendizado

Para quem vive em Casavalle, a educação não é apenas uma questão de matrícula, mas de sobrevivência. O papa destacou que o narcotráfico e os confrontos armados transformaram o trajeto até a escola em um risco real. Quando o crime organizado domina o território, o direito fundamental ao estudo é interrompido pelo terror.

Os números traduzem esse clima: a taxa de homicídios em Casavalle é de 41,7 por 100 mil habitantes — um índice quatro vezes superior à média nacional do Uruguai. Na prática, isso significa que a rotina comunitária é ditada por tiroteios repentinos, onde famílias ficam presas dentro de casa, expostas à violência na porta de suas residências.

Entre a assistência e a vulnerabilidade estrutural

O cenário social é alarmante: dados de organismos internacionais indicam que 40% das crianças uruguaias vivem em situação de pobreza. Nesse contexto, a Igreja tenta preencher lacunas deixadas pelo Estado.

Durante a visita, o papa abençoou 12 novas moradias populares em Casavalle, viabilizadas pela The Papal Foundation e pela própria Igreja. Embora a entrega de casas represente uma melhoria concreta para as famílias selecionadas, a iniciativa surge como um paliativo diante de problemas estruturais profundos, como a precariedade habitacional generalizada e a falta de oportunidades econômicas.

O projeto habitacional faz parte de um esforço maior da paróquia local, liderada pelo padre Pablo Coimbra, que mantém programas de assistência alimentar e apoio infantil. Para a comunidade, a presença do pontífice serve menos como um ato religioso e mais como um holofote internacional sobre uma população que, segundo Coimbra, é sistematicamente ignorada pelas políticas públicas.

A exigência por ações concretas

O papa Leão XIV foi enfático ao cobrar que o Estado, a sociedade civil e a própria Igreja saiam da inércia. O apelo por "solidariedade" foi direcionado a quem detém o poder de decisão, exigindo que a proteção da infância e o combate às desigualdades deixem de ser promessas e se tornem práticas reais.

Ao encerrar sua passagem por Casavalle, o pontífice deixou claro que a mudança real não virá apenas de doações ou visitas pontuais, mas de uma reestruturação urbana e social onde a dignidade humana prevaleça sobre o controle territorial do crime organizado.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
News All >
Ventos de 126 km/h e microexplosões causam destruição em cidades de SP
Trocar o leite de vaca por versões vegetais sem ler o rótulo pode levar à deficiência de iodo
Ponte em Manica desmorona novamente: o motivo que deixa a população apreensiva
Extrato de Kudzu como recurso emergencial para crises de desejo incontrolável de álcool
Espécies do Amur tornam-se invasoras ao serem introduzidas em novos ecossistemas
Spray nasal combinado alivia nariz entupido sem efeito rebote em estudo
Projeto Cry Wolf no Yellowstone revela padrões de vocalização noturna dos lobos
Pele ao redor dos olhos reage mal: mudanças irreversíveis surgem antes do esperado
Gatos que abrem portas sozinhos: o que muda na rotina de quem vive com eles
Nove em cada dez países não sabem quanto investem no combate às mudanças climáticas
Agora a ler
Pesquisadores destacam que gatos SRD superam com frequência a marca dos 20 anos
Animais
Pesquisadores destacam que gatos SRD superam com frequência a marca dos 20 anos
Guizado de gado na panela de pressão: espessura final com farinha de trigo
Receitas e Culinária
Guizado de gado na panela de pressão: espessura final com farinha de trigo
Armazenamento vertical: a técnica para acabar com a pilha de roupas
Casa, Reforma e Imóveis
Armazenamento vertical: a técnica para acabar com a pilha de roupas
Mais populares
Diamante azul Tipo IIb é extraído pela primeira vez em depósitos russos

A gema de 2,74 quilates, mais rara que diamantes rosa, redefine o potencial geológico do campo de Nakyn.

Diamante azul Tipo IIb é extraído pela primeira vez em depósitos russos
Chevrolet Tracker 2026 posiciona-se como alternativa direta ao Hyundai Creta e Kia Seltos
Chevrolet Tracker 2026 posiciona-se como alternativa direta ao Hyundai Creta e Kia Seltos
Ford usará produção chinesa via JMC para lançar picape 20% mais barata que Ranger e conter avanço de marcas da China
Quatro perfis comportamentais de gatos identificados por estudo da Universidade de Kyoto
Crianças trancadas em casa: a visita papal expôs o que o Uruguai esconde em Montevidéu Polina Petrova China vê ameaça concreta em Tóquio: revisão de documentos de defesa gera tensão bilateral Olesya Kireeva Exploração em Mtwara abre disputa por LNG: Tanzânia mira exportações futuras Evgenia Rumyantseva
Chery Fulwin T11 2027 adota arquitetura de série para elevar autonomia sem sacrificar desempenho
Geely apresenta Emgrand L EM-i com motor 1.5 flex metanol-gasolina na China
Armazenamento vertical: a técnica para acabar com a pilha de roupas
Armazenamento vertical: a técnica para acabar com a pilha de roupas
últimos materiais
Ventos de 126 km/h e microexplosões causam destruição em cidades de SP
Crianças trancadas em casa: a visita papal expôs o que o Uruguai esconde em Montevidéu
Trocar o leite de vaca por versões vegetais sem ler o rótulo pode levar à deficiência de iodo
Ponte em Manica desmorona novamente: o motivo que deixa a população apreensiva
Extrato de Kudzu como recurso emergencial para crises de desejo incontrolável de álcool
Espécies do Amur tornam-se invasoras ao serem introduzidas em novos ecossistemas
Spray nasal combinado alivia nariz entupido sem efeito rebote em estudo
Projeto Cry Wolf no Yellowstone revela padrões de vocalização noturna dos lobos
China vê ameaça concreta em Tóquio: revisão de documentos de defesa gera tensão bilateral
Pele ao redor dos olhos reage mal: mudanças irreversíveis surgem antes do esperado
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.