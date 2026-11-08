China vê ameaça concreta em Tóquio: revisão de documentos de defesa gera tensão bilateral

O governo chinês elevou o tom contra Tóquio nesta sexta-feira (6), acusando a administração da primeira-ministra Sanae Takaichi de falta de sinceridade e ausência de medidas práticas para reverter posicionamentos sobre Taiwan. A crítica ocorre exatamente um ano após Takaichi afirmar no Parlamento japonês que uma crise no Estreito de Taiwan representaria uma ameaça à sobrevivência do Japão — declaração que, na visão de Pequim, altera a natureza da relação bilateral e sinaliza a possibilidade de intervenção militar japonesa em território chinês.

Photo: commons.wikimedia.org by Arabani, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Флаг Тайваня

Para o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, a responsabilidade pela deterioração diplomática é integralmente do Japão. Segundo o diplomata, Tóquio não apenas evitou corrigir as "irregularidades" retóricas do último ano, mas transformou a retórica de prontidão em mudanças estruturais de defesa.

Do discurso à prática: expansão militar e orçamentária

O ponto central da tensão não é mais apenas a retórica, mas a implementação de novas capacidades militares que desmantelam as travas institucionais do pós-guerra. Na prática, o governo japonês está executando as seguintes mudanças:

Aumento de Verbas: O orçamento militar para 2026 já ultrapassou os 9 trilhões de ienes (aproximadamente US$ 56,8 bilhões), visando atingir a meta de 2% do PIB para gastos de defesa.

O orçamento militar para 2026 já ultrapassou os 9 trilhões de ienes (aproximadamente US$ 56,8 bilhões), visando atingir a meta de 2% do PIB para gastos de defesa. Capacidades Ofensivas: Tóquio prepara a revisão de três documentos fundamentais de segurança até o fim deste ano, o que consolida a aquisição de armamentos de longo alcance para atingir alvos fora de seu território.

Tóquio prepara a revisão de três documentos fundamentais de segurança até o fim deste ano, o que consolida a aquisição de armamentos de longo alcance para atingir alvos fora de seu território. Ruptura Nuclear: Há discussões internas para permitir a entrada de armas nucleares em solo japonês em casos de emergência, o que anula, na prática, os "Três Princípios Não Nucleares" historicamente defendidos pelo país.

Há discussões internas para permitir a entrada de armas nucleares em solo japonês em casos de emergência, o que anula, na prática, os "Três Princípios Não Nucleares" historicamente defendidos pelo país. Alianças Operacionais: Intensificação da cooperação de inteligência com as Filipinas, estreitamento de laços com os Estados Unidos e aproximação com a OTAN.

O impasse institucional e a memória histórica

Paralelamente ao avanço militar, Pequim aponta uma movimentação diplomática de Tóquio para remover a "cláusula de Estados inimigos" da Carta da ONU, mecanismo criado para conter o ressurgimento do militarismo na Ásia. A China interpreta essa tentativa, somada às ofertas ao Santuário Yasukuni (que homenageia criminosos de guerra), como um sinal de que o Japão busca abandonar as restrições constitucionais pacifistas.

Embora o setor empresarial japonês tente manter canais de comércio abertos com Pequim para mitigar prejuízos econômicos, a China deixa claro que o pragmatismo comercial não substitui a necessidade de uma mudança política. Para Pequim, a estabilidade regional depende agora de um ato concreto: a retratação formal de Sanae Takaichi sobre a soberania de Taiwan e a interrupção da escalada militar ofensiva.