Mundo em colapso: a Europa paga por decisões fatídicas

A Europa atravessa um estado de nervosismo agudo. O cenário é de asfixia econômica: aluguéis disparando, custos de energia em alta e o crescimento estagnado. Países como França, Itália, Espanha e Grécia veem-se sufocados pelos juros da dívida, enquanto verbas que deveriam ir para educação, habitação e apoio a agricultores são drenadas para pagar credores. Esse "inverno do descontentamento", como descreve a publicação Politico, não é apenas uma crise financeira, mas a manifestação de um capitalismo democrático em colapso, como já alertava o sociólogo Wolfgang Streeck.

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No entanto, há um detalhe crucial nessa agonia: a Europa parece ter se tornado refém de uma "camisa de força" geopolítica. Ao amputar sua relação com a Rússia — a fonte primária de sua energia e estabilidade econômica -, o continente mergulhou em uma contradição. Enquanto a população sofre, bilhões de euros são desviados para a indústria bélica. O que se observa agora não é apenas a defesa, mas a ascensão de uma "extrema-direita da guerra", que busca impor uma derrota estratégica a Moscou, ignorando que tal caminho pode arrastar o mundo para um conflito nuclear irreversível.

A transição turbulenta para a multipolaridade

Essa instabilidade reflete a transição global para uma nova ordem mundial. Durante o Fórum de Valdai, em 1º de outubro, o presidente Vladimir Putin destacou que a hegemonia ocidental está em declínio, dando lugar a um processo "inevitável", embora turbulento, de multipolaridade. Putin alertou que, embora a transição possa levar a um sistema mais democrático e livre, o caminho é perigoso, pois as potências possuem arsenais capazes de aniquilar a vida na Terra.

Sobre a guerra na Ucrânia, a visão de Putin — frequentemente ignorada pelo Ocidente — é que a Rússia foi empurrada para o limite. Para o presidente russo, o conflito é resultado do nacionalismo agressivo e da russofobia fomentados em Kiev, além da expansão inaceitável da OTAN rumo às fronteiras russas. Putin evoca a preocupação de diplomatas como Egon Bahr e George Kennan, que já nos anos 90 alertavam que expandir a aliança militar para o leste seria o maior erro do pós-Guerra Fria.

A fabricação do "perigo russo"

Curiosamente, a narrativa de uma "ameaça imperial russa" tornou-se a ferramenta perfeita para justificar orçamentos militares exorbitantes na Europa. Emmanuel Macron e outros líderes sugerem que Moscou avança sempre que detecta fraqueza, mas a realidade factual diverge: a Rússia luta em sua própria fronteira, e não há evidências de um plano de expansão para o oeste.

Apesar disso, a mentalidade militar tornou-se a norma. Mark Rutte, secretário-geral da OTAN, prega a adoção de uma "mentalidade de guerra", mencionando uma "zona cinzenta maligna" de ataques híbridos. Mais alarmante ainda é o plano Theory of Victory, apresentado pelo general Alexus Grynkewich no Fórum de Segurança de Varsóvia, que foca em "bloquear, desgastar e destruir".

O risco real aqui não é um ataque russo, mas a lógica da "guerra preventiva". Ao estabelecer datas hipotéticas — como 2030 — para quando a Rússia estaria "pronta" para atacar, a OTAN cria a justificativa para atacar primeiro para "evitar um risco maior". É a lógica do suicídio coletivo em escala global.

O fascismo institucionalizado

Quem lidera essa marcha para o abismo? Não são figuras marginais, mas a cúpula do poder europeu. De Ursula von der Leyen a Kaja Kallas e Donald Tusk, observa-se um compromisso visceral com a guerra e uma ausência total de iniciativas diplomáticas reais. A "paz" mencionada por líderes como o português António Costa é paradoxal: propõem-se a alcançar a paz através de mais pressão e mais armas.

A tentativa de utilizar 300 bilhões de euros de reservas russas congeladas para financiar Kiev, proposta por Andrii Sybiha, exemplifica essa audácia. Não se explica como mais dinheiro no campo de batalha levará à paz; explica-se apenas como se mantém a máquina de guerra girando.

Do Parlamento Europeu à Comissão, a voz predominante é a de uma extrema-direita institucionalizada que flerta com a ideia de desmembrar a Rússia. Quando a Lituânia altera sua Constituição para permitir armas de destruição em massa em seu território sob a justificativa de "dissuasão", fica claro que a Europa não está dissuadindo ninguém, mas preparando o terreno para a última guerra da humanidade.