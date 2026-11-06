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Polina Petrova

Rússia vê reeleição de Lula como marco para a construção de ordem mundial multipolar

Mundo

A reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva à Presidência do Brasil não é vista por Moscou apenas como um resultado eleitoral interno, mas como um movimento tectônico na geopolítica global. Maria Zakharova, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, foi enfática ao classificar a vitória do petista como um "marco" fundamental para a construção de uma ordem mundial multipolar e, sobretudo, mais justa.

Мария Захарова
Photo: Сообщество Министерства иностранных дел России Вконтакте
Мария Захарова

Para a diplomacia russa, a permanência de Lula no poder representa um contraforte contra o que Moscou define como práticas neocoloniais e medidas coercitivas unilaterais. O ponto central aqui não é a cortesia diplomática, mas a convergência de interesses: a Rússia enxerga no Brasil um parceiro estratégico capaz de desafiar a concentração de poder em um único centro hegemônico.

O interesse russo, no entanto, vai além da retórica política. Há uma agenda pragmática e setorial clara. Moscou pretende intensificar a cooperação em áreas críticas: indústria, agricultura, finanças e alta tecnologia. A continuidade do governo Lula garante a manutenção de canais de diálogo já estabelecidos, evitando a volatilidade que marcaria uma mudança de gestão em Brasília.

Um dos pilares dessa relação é o BRICS. Zakharova destacou a importância de Lula para a consolidação do bloco, que serve como a principal plataforma de articulação do Sul Global. A meta russa é blindar e expandir os avanços obtidos nas presidências sucessivas do grupo entre 2024 e 2026, focando em três eixos: segurança, economia e cooperação humanitária.

Este alinhamento já havia sido sinalizado por Vladimir Putin, que parabenizou Lula logo após o segundo turno — onde o presidente venceu com 51,79% dos votos contra 48,21% de Flávio Bolsonaro. A conexão entre os dois líderes, evidenciada inclusive em conversas telefônicas recentes, toca em pontos sensíveis da economia brasileira, como a dependência de fertilizantes e diesel russos, enquanto Lula busca equilibrar a balança comercial ampliando as exportações brasileiras para a Rússia.

Em suma, para o Kremlin, a vitória de Lula é a garantia de que o Brasil continuará a atuar em organismos como a ONU e o G20 não como um satélite do Ocidente, mas como um player soberano que compartilha a visão de um mundo onde o poder é distribuído, e não imposto.

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Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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