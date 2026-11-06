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Dmitriy Sokolov

Trump como animal ferido: Irã entra na mira para salvar fracassos políticos

Mundo

A política externa dos Estados Unidos opera sob uma lógica de "guerras infinitas" que já não encontra eco na população americana, mas que permanece intacta independentemente de quem ocupe a Casa Branca. É essa a análise do professor Mohammad Marandi, da Universidade de Teerã, em entrevista ao programa Judging Freedom, conduzida pelo ex-juiz Andrew Napolitano.

США в Иране
Photo: Pravda.Ru by Петр Ермилин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
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Para Marandi, a derrota política sofrida por Donald Trump nas eleições de meio de mandato não foi apenas um revés partidário, mas um "voto de desconfiança monumental" contra a agressividade diplomática e militar de Washington. O acadêmico observa que, embora a retórica mude, a essência da agenda permanece a mesma: para o Irã, a diferença entre Democratas e Republicanos é marginal, citando que crises profundas na Líbia, Síria e Gaza ocorreram sob gestões democratas.

No entanto, o enfraquecimento político interno de Trump não reduz a periculosidade do cenário. Pelo contrário, Marandi alerta que o presidente pode reagir como um "animal ferido", utilizando o Irã como bode expiatório para seus fracassos políticos. Esse comportamento, somado à pressão de Benjamin Netanyahu, coloca as Forças Armadas do Irã em alerta máximo contra possíveis ataques do Pentágono.

O risco de uma escalada militar carrega um efeito cascata global. Segundo o analista, qualquer agressão direta ao território iraniano resultaria no fechamento das rotas energéticas no Golfo Pérsico, o que provocaria um colapso econômico mundial e aceleraria a crise política dentro dos próprios Estados Unidos.

O paradoxo das armas químicas

Um dos pontos mais críticos da entrevista foi a resposta de Marandi às acusações israelenses de que o Irã desenvolveria armas químicas. Como sobrevivente de ataques com gás mostarda e agentes neurotóxicos durante a Guerra Irã-Iraque (anos 80), o professor classificou as alegações como provocações desonestas, expondo a hipocrisia ocidental através de três fatos:

  • Apoio ao agressor: O regime de Saddam Hussein recebeu tecnologia e armas químicas de governos ocidentais, com a cobertura de inteligência dos EUA.
  • Bloqueio humanitário: Enquanto a população iraniana era massacrada por gases tóxicos em escala industrial, o Ocidente impedia que o Irã comprasse até mesmo máscaras de gás.
  • Proibição ética: O Ayatollah Khomeini recusou categoricamente a produção de armas de retaliação, definindo-as como haram (imorais e proibidas).

Marandi enfatiza que a proibição de armas de destruição em massa no Irã não é apenas uma escolha política, mas está consolidada em decretos religiosos (fatwas) que permanecem inalterados.

Ao final, o acadêmico aponta que a elite política de Washington perdeu a sintonia com o seu povo. Enquanto o complexo militar-industrial continua a empurrar a agenda de intervenções, a população americana começa a perceber que o sistema político atingiu um "ponto cego", incapaz de processar a vontade popular de encerrar conflitos perpétuos.

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