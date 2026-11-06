Traição interna abala Likud: Eisenkot consolida 67 votos no Knesset

Israel vive um momento de inflexão política que pode encerrar a era de Benjamin Netanyahu. O presidente Isaac Herzog deve encarregá-lo, neste domingo (8), de formar um novo governo, após Gadi Eisenkot, líder do partido Yashar, consolidar o apoio de 67 dos 120 parlamentares do Knesset. O número é emblemático: é a maior recomendação para um candidato desde 2015.

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Netanyahu, por outro lado, viu seu capital político desmoronar. Com apenas 46 recomendações, o atual primeiro-ministro não detém mais a hegemonia necessária para garantir a estabilidade de seu comando. A derrota é acentuada por uma traição interna: o partido ultraortodoxo Judaísmo Unido da Torá, peça-chave em coalizões de direita, optou por não recomendá-lo nas consultas presidenciais.

O paradoxo da maioria: união contra Netanyahu vs. divergências internas

Embora Eisenkot possua a maioria numérica, ele enfrenta um quebra-cabeça ideológico. A base que o apoia é composta por dois blocos distintos: quatro legendas judaicas (48 cadeiras) e dois partidos árabes (19 cadeiras). O problema central é que três dos partidos judaicos resistem veementemente à entrada de árabes no governo.

Essa fragmentação cria três caminhos possíveis para a estabilidade política:

A via da conciliação pragmática: Avigdor Liberman (Yisrael Beytenu) estaria disposto a superar sua aversão histórica aos ultraortodoxos para viabilizar a saída de Netanyahu. Discute-se, inclusive, um acordo de alternância no cargo de primeiro-ministro entre Liberman e Eisenkot.

Avigdor Liberman (Yisrael Beytenu) estaria disposto a superar sua aversão histórica aos ultraortodoxos para viabilizar a saída de Netanyahu. Discute-se, inclusive, um acordo de alternância no cargo de primeiro-ministro entre Liberman e Eisenkot. O governo minoritário: A Lista Conjunta, representada por Yousef Jabareen, sugere um apoio externo. Ou seja: não integrariam o gabinete, mas votariam a favor de Eisenkot em pautas decisivas para evitar novas eleições.

A Lista Conjunta, representada por Yousef Jabareen, sugere um apoio externo. Ou seja: não integrariam o gabinete, mas votariam a favor de Eisenkot em pautas decisivas para evitar novas eleições. A pressão por reconhecimento: O partido Ra'am, de Mansour Abbas, apoia Eisenkot, mas a relação é tensa. Eisenkot exige que parceiros reconheçam formalmente o Hamas como organização terrorista — uma linha vermelha que Abbas evitou cruzar explicitamente, embora condene a violência e defenda o desarmamento do grupo.

O custo da radicalização

Para a oposição, a mudança de liderança não é apenas política, mas moral. Yoav Segalovitz, do bloco oposicionista, descreve o ambiente público israelense como "tóxico", culpando Netanyahu pela radicalização do país. A crítica se estende a figuras como Itamar Ben Gvir, ministro da Segurança Nacional com histórico de condenações por incitação ao racismo.

Do lado de Netanyahu, o Likud tenta agora mudar a estratégia. Percebendo a perda do controle, o partido passou a pregar a formação de uma "coalizão nacional ampla" composta apenas por sionistas judeus, atacando a possibilidade de qualquer governo que dependa de apoio árabe, classificando-o como risco à segurança nacional.

O veredito

A decisão de Isaac Herzog neste domingo será o gatilho formal. No entanto, a vitória numérica de Eisenkot é apenas a primeira etapa. O verdadeiro desafio será transformar a "anti-Netanyahu coalition" — um grupo unido pelo que rejeita — em um governo coeso, capaz de mediar conflitos sobre o serviço militar obrigatório de ultraortodoxos e a inclusão política da população árabe.