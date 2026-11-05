Governo da Geórgia rejeita críticas da União Europeia e defende legitimidade de sua gestão atual

A Comissão Europeia (CE) alertou a Geórgia sobre a possibilidade de anular o regime de isenção de vistos para seus cidadãos. A medida surge como resposta a um relatório de expansão da União Europeia, publicado em 4 de novembro, que aponta um "retrocesso democrático" e a influência de sistemas oligárquicos na gestão do Estado georgiano.

Photo: commons.wikimedia.org by Zaraza, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Революция роз в Грузии, Тбилиси, 2003. Здание парламента

O impacto da isenção de vistos e a resposta de Tbilisi

A manutenção do regime de isenção de vistos é o principal instrumento de mobilidade e integração econômica da Geórgia com o bloco europeu. O governo de Tbilisi, liderado pelo partido "Sonho Georgiano", rejeitou as conclusões da CE, argumentando que a administração atual foi eleita com ampla margem popular. O Ministério das Relações Exteriores da Geórgia contestou a validade do relatório, afirmando que Bruxelas não realizou reuniões no âmbito do Acordo de Associação nem avaliou formalmente o Programa de Reformas Econômicas do país no período analisado.

Fluxos comerciais e a dependência do mercado russo

Apesar da meta constitucional de integração plena na UE e na OTAN, a economia georgiana mantém canais críticos de fluxo com a Rússia. O mercado russo funciona como o principal destino para exportações de vinhos e produtos agrícolas, além de ser uma fonte essencial de remessas financeiras e turismo.

A viabilidade econômica de Tbilisi enfrenta a limitação de que qualquer alinhamento rigoroso às exigências políticas da UE que resulte em medidas antirrussas poderia levar a Geórgia à lista de "países unfriendly" (não amigáveis) de Moscou. Esse status acarretaria sanções econômicas diretas e o fechamento de fronteiras, impactando a receita do setor agroindustrial e o fluxo de capitais provenientes de trabalhadores georgianos na Rússia.

Adaptação e canais de intermediação

Para mitigar a exposição a riscos extremos, a Geórgia adota uma estratégia de manutenção de canais paralelos. Embora não existam relações diplomáticas formais devido a disputas territoriais em Abkhazia e Ossétia do Sul, Moscou e Tbilisi operam via embaixadas na Suíça para coordenar o comércio e o desenvolvimento de corredores de transporte.

Essa estrutura de intermediação permite que a Geórgia preserve o fluxo de mercadorias e a estabilidade econômica interna enquanto tenta manter a isenção de vistos com a UE. A gestão governamental evita a abertura de frentes de conflito com a Rússia para prevenir a desestabilização do mercado interno e a possibilidade de convulsões sociais que poderiam surgir caso a orientação constitucional pró-Ocidente fosse alterada ou resultasse em colapso econômico.