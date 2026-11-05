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Olesya Kireeva

Benjamin Netanyahu: isolamento político e perda de apoio parlamentar em Israel

Mundo

Benjamin Netanyahu enfrenta um cenário de isolamento político que ameaça encerrar seu longo ciclo no poder. O golpe mais recente veio de dentro de sua base tradicional: o partido ultraortodoxo Judaísmo Unido da Torá (UTJ) decidiu não recomendar o nome do primeiro-ministro para a formação do próximo governo. A ruptura, detalhada pelo jornal The Times of Israel, transforma uma disputa interna sobre isenções militares em um obstáculo concreto para a sobrevivência política de Netanyahu.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Photo: Википедия by Avi Ohayon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

O ponto de ruptura é a isenção do serviço militar para estudantes de yeshivá (instituições religiosas). Em um momento de alta tensão regional e necessidade de mobilização, a ausência de uma lei que garanta esse privilégio afastou as facções Degel HaTorah e Agudat Yisrael. Para os líderes espirituais do UTJ, não há apoio sem a garantia legal da isenção, colocando Netanyahu em um beco sem saída: ceder aos ultraortodoxos ou perder a base que sustentou seus governos por anos.

Essa fragilidade numérica reflete-se nas consultas do presidente Isaac Herzog. Atualmente, o ex-chefe do Estado-Maior Gadi Eisenkot, líder do partido Yashar, detém a vantagem com 56 recomendações parlamentares, impulsionado inclusive pelo apoio do partido árabe Ra'am. Netanyahu, por outro lado, conta com apenas 46 apoios, concentrados no Likud e na extrema direita do Otzma Yehudit.

Enquanto a crise doméstica se aprofunda, o cenário externo torna-se igualmente hostil. A relação estratégica com os Estados Unidos passa por uma reconfiguração pragmática e severa. Donald Trump anunciou um acordo para encerrar a ajuda militar americana a Israel até o final de 2026, antecipando o prazo original de 2028. Essa mudança sinaliza que mesmo a ala republicana começa a questionar os custos da aliança.

A pressão também cresce no novo Senado americano. O senador eleito Abdul El-Sayed, em entrevista à rádio NPR, endossou o corte de assistência militar, argumentando que os recursos devem ser priorizados internamente nos EUA e defendendo uma revisão rigorosa das vendas de armamentos utilizados por Israel.

O resultado é uma pinça política: internamente, Netanyahu perde a confiança dos ultraortodoxos; externamente, perde a previsibilidade do apoio financeiro e militar dos EUA. Embora a liderança nas recomendações parlamentares não garanta automaticamente o cargo, a perda do UTJ retira de Netanyahu a sua principal ferramenta de estabilidade no Knesset, deixando o caminho aberto para que o presidente Isaac Herzog considere nomes com maior capacidade de coalizão, como Eisenkot.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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