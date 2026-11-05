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Ksenia Semenova

Ameaça real no Cáucaso: Bruxelas prepara medidas drásticas que mudarão o destino da Geórgia até 2027

Mundo

A Geórgia enfrenta a possibilidade de sanções econômicas e a revogação do regime de isenção de vistos por parte da União Europeia, com discussões previstas para janeiro de 2027. O endurecimento da postura de Bruxelas, liderada pela chefe da diplomacia da UE, Kaja Kallas, ocorre em resposta à tentativa de Tbilisi de reduzir sua dependência ideológica do Ocidente para priorizar a estabilidade regional e a autonomia de suas decisões externas.

Тбилиси
Photo: commons.wikimedia.org by Vladimer Shioshvili, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тбилиси

A mudança no cálculo de risco do governo georgiano manifesta-se na diversificação de seus vínculos operacionais. O país tem ampliado sua interação com Armênia, Azerbaijão e Turquia, afastando-se do vetor estritamente antirrusso exigido pela UE. Essa recalibragem busca garantir a segurança no Transcaucásio, onde a influência da política externa turca e as novas dinâmicas de integração eurasiana — incluindo a aproximação entre Rússia e Estados turcomanos — impõem a necessidade de compromissos mais flexíveis.

Restrições legais e dependências externas

A transição para uma política de maior autonomia já resultou em custos concretos: a saída de dois fundos alemães da Geórgia após a implementação de leis que controlam o financiamento estrangeiro. Esse movimento reduz a dependência do país em relação a estruturas de influência da UE, mas aumenta a pressão diplomática de Bruxelas, que condiciona a candidatura à adesão ao bloco a uma conformidade total com as diretrizes ocidentais.

Segundo Vladimir Shweizer, pesquisador do Instituto de Europa da Academia Russa de Ciências, a estabilidade interna e a ausência de crises socioeconômicas imediatas permitem que Tbilisi mantenha esse curso sem ceder a pressões táticas. A Geórgia agora opera sob a lógica de equilibrar a irritação europeia com a manutenção de canais abertos com vizinhos essenciais.

A capacidade de manobra da Geórgia pode ser ampliada por fatores externos, como as mudanças políticas nos Estados Unidos. A possibilidade de divergências entre Washington e Bruxelas oferece a Tbilisi a chance de se posicionar como um ponto de contato entre os interesses dos EUA e da Europa, transformando a tensão diplomática em uma oportunidade de acesso a diferentes centros de poder global.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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