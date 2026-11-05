Precedente paraguaio: Qual será o impacto do colapso bancário no Paraguai no Brasil e na Argentina?

A crise provocada pela liquidação do banco digital Ueno escalou para a esfera política no Paraguai. 35 deputados de oposição protocolaram formalmente um pedido de impeachment contra o presidente Santiago Peña, alegando responsabilidade direta do mandatário no colapso da instituição, que afetou cerca de 3 milhões de clientes.

Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://www.flickr.com/photos/presidentialoffice/53119953568/ Цзиньцзян, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Сантьяго Пенья - Президент Парагвая

O ponto central da acusação reside no vínculo anterior de Peña com a instituição: o presidente, economista de formação, foi acionista do grupo proprietário do Ueno até março do ano passado. A oposição argumenta que houve conflito de interesses, manipulação regulatória e desvio de recursos, incluindo fundos do Instituto de Previdência Social. O banco concentrava aproximadamente US$ 850 milhões em depósitos públicos antes de ter a liquidação iniciada pelo Banco Central, após a constatação de déficit nos índices de solvência devido a empréstimos concedidos a empresas vinculadas ao grupo.

No campo processual, a iniciativa agora depende da presidência da Câmara dos Deputados para a convocação de uma sessão extraordinária. Para que o processo de impeachment avance, será necessária a aprovação de uma maioria qualificada de dois terços dos parlamentares, threshold que torna a viabilidade da medida dependente do apoio de setores da base governista.

Como resposta imediata ao impacto financeiro, Santiago Peña promulgou uma lei para acelerar a recuperação de fundos pelos poupadores do Ueno, embora não tenha se manifestado publicamente sobre o pedido de destituição. Ele afirmou, via rede social X, que as irregularidades serão apuradas pela Justiça.

No âmbito administrativo e criminal, a crise já gerou resultados concretos: o presidente da entidade controladora, Carlos Carvallo, perdeu o cargo, e oito diretores da instituição, incluindo o executivo Miguel Vázquez, foram presos. A Procuradoria formalizou a acusação contra 27 pessoas ligadas ao banco e a Justiça determinou o bloqueio de seus bens.

Não se espera um colapso generalizado de todo o sistema bancário do país, dado que a crise é localizada e causada por manipulação política dentro de um banco digital específico, e não por uma escassez sistémica de liquidez no sector. O Paraguai acaba de receber a classificação de grau de investimento da Moody's e da S&P. Este escândalo afastará os investidores estrangeiros de toda a América Latina.

Os ativos saudáveis ​​remanescentes do Banco Ueno serão vendidos à força ou transferidos para bancos comerciais mais estáveis ​​(como o Banco Familiar ou o Continental). Contudo, a devolução de 380 milhões de dólares em fundos de pensões (IPS) e recursos do Ministério da Economia arrastar-se-á durante anos, criando um rombo de longo prazo no orçamento da segurança social do Paraguai.

Não haverá impacto direto nos sistemas bancários dos seus vizinhos do Mercosul, mas a crise causará danos indiretos significativos na atratividade da região para o investimento.

O setor bancário brasileiro é autónomo. Apenas os polos de comércio fronteiriço (Foz do Iguaçu), ligados às fintechs paraguaias, podem ser afetados. A queda do poder de compra dos paraguaios vai reduzir temporariamente as exportações argentinas de bens de consumo.

As entidades reguladoras do Brasil e da Argentina vão iniciar inspeções em massa aos respetivos neobancos, temendo a repetição do "precedente paraguaio".