Aprovação de Trump em queda: eleitor rejeitou candidatos impostos pelo líder

As eleições legislativas de terça-feira (3) revelaram um ponto cego crucial na estratégia de Donald Trump: a incapacidade de converter sua hegemonia interna no Partido Republicano em vitórias nas urnas. Ao impor candidatos alinhados ao movimento Make America Great Again (MAGA) em detrimento de nomes com maior musculatura eleitoral, o presidente não apenas fragilizou a legenda, mas entregou a maioria da Casa aos democratas.

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O prejuízo é tangível e geográfico. De acordo com reportagem da Reuters, os republicanos sofreram derrotas emblemáticas em estados estratégicos como Texas, Carolina do Sul e Carolina do Norte. Em Michigan, a situação permanece tensa, com Mike Rogers, apoiado por Trump, ficando atrás do democrata Abdul El-Sayed na apuração inicial. Se vitorioso, El-Sayed se tornará o primeiro muçulmano a ocupar uma cadeira no Senado dos EUA.

O custo da lealdade sobre a competência

O padrão das derrotas sugere que a interferência direta de Trump nas primárias atuou como um sabotador. No Texas, o presidente forçou a candidatura do procurador-geral Ken Paxton — figura envolta em polêmicas judiciais — ignorando o senador John Cornyn, visto por estrategistas como a opção mais competitiva. O resultado foi a vitória confortável do democrata James Talarico, conquistando uma vaga que o partido adversário não vencia desde 1988.

Na Carolina do Sul, o cenário foi igualmente surpreendente. Mesmo em um estado onde Trump venceu com folga em 2024, a candidata promovida por ele, Darline Graham, foi derrotada por Annie Andrews. O estado não elegia um senador democrata desde 1998, o que evidencia que a base republicana, embora fiel ao líder, não transferiu esse apoio automaticamente para seus indicados.

Já na Carolina do Norte, o impacto foi fruto de um conflito ideológico. Trump rompeu com o senador Thom Tillis após a resistência deste a cortes no Medicaid. A insistência presidencial em apoiar Michael Whatley, ex-dirigente de campanha, resultou em uma derrota expressiva para o ex-governador democrata Roy Cooper. Para o professor Thomas Kahn, da American University, a conta é simples: a interferência de Trump "essencialmente entregou essa cadeira aos democratas".

A desconexão com a realidade econômica

Para além da escolha dos nomes, há um desgaste na imagem do próprio Trump. Pesquisas da Reuters/Ipsos indicam que a aprovação do presidente caiu para níveis inferiores aos do período pós-invasão do Capitólio (6 de janeiro de 2021). Estrategistas como Doug Heye descrevem o resultado como um "terremoto de Trump", argumentando que o presidente ignorou as dores do eleitor comum.

Segundo Heye, enquanto a população sofria com a inflação e a alta de preços impulsionada por tarifas comerciais e a guerra no Irã, Trump focou a comunicação em suas próprias prioridades, e não nas necessidades do povo. Essa desconexão transformou o apoio presidencial, antes um trunfo, em um fator de desgaste.

A negação do erro

A reação de Trump ao revés manteve a linha habitual de negação. Em suas redes sociais, afirmou que a derrota ocorreu apenas porque ele próprio não estava na cédula: "se estivesse, teríamos vencido DE LAVADA!".

No entanto, bastidores do governo contam a outra história. Funcionários da Casa Branca, sob anonimato, admitiram à Reuters que pesquisas internas já previam a perda do controle do Congresso seis semanas antes do pleito. Mesmo com uma ofensiva de campanha de um mês para tentar salvar seus aliados, a mobilização foi insuficiente.

De acordo com as apurações da Associated Press (AP) divulgadas em 4 de novembro de 2026, o cenário configurou-se da seguinte forma:

Senado: O Partido Democrata garantiu o controle da Casa. Até o momento, os democratas conquistaram 20 das cadeiras em disputa (além de liderar em mais 1), atingindo a maioria geral no Senado. O Partido Republicano conquistou 13 cadeiras (liderando em mais 1).

Câmara dos Representantes: A contagem dos votos aponta para uma forte tendência de virada democrata. A Associated Press (AP) já confirmou a vitória dos democratas em 225 assentos (com liderança em outros 38), superando a marca necessária para retomar o controle da Câmara, enquanto os republicanos venceram em 139 assentos (liderando em 33).

O resultado final deixa o Partido Republicano em uma encruzilhada: a estratégia de priorizar a lealdade pessoal ao líder MAGA em vez da viabilidade eleitoral provou-se ineficaz perante o eleitorado independente e a classe trabalhadora, reduzindo a capacidade de Trump de implementar sua agenda no Congresso.