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Ksenia Semenova

Os planos de Trump após as eleições: o que está por trás das ameaças de veto?

Mundo

A derrota do Partido Republicano nas eleições legislativas desta terça-feira (3) não deve levar Donald Trump à moderação, mas sim ao extremo oposto. Para analistas e especialistas, a perda do controle do Congresso pode atuar como um catalisador para que o presidente intensifique confrontos institucionais, adote medidas retaliatórias contra adversários e radicalize a política externa para compensar a perda de influência legislativa.

Дональд Трамп
Photo: Donald Trump by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дональд Трамп

O mecanismo de reação de Trump, segundo a agência France-Presse (AFP), é historicamente inverso ao de um político tradicional: quanto mais acuado, mais agressivo ele se torna. Peter Loge, diretor da Escola de Mídia e Assuntos Públicos da Universidade George Washington, destaca que não há precedentes para que o presidente aceite a derrota como um sinal de recuo. Pelo contrário, a tendência é que ele utilize as prerrogativas do cargo para bloquear sistematicamente a agenda democrata.

A promessa de Trump é direta: "Se não vencermos, vetaremos tudo-”, afirmou o republicano ao New York Post. Além do veto legislativo, o cenário aponta para uma guerra de atrito jurídico e político. Em entrevista à revista Time, o presidente foi explícito sobre a retaliação a possíveis investigações parlamentares contra seu governo: "Provavelmente vão atrás de mim, e eu vou atrás deles”.

O fator geopolítico como válvula de escape

Com a margem de manobra reduzida em Washington, a política externa torna-se a arena onde Trump mantém autoridade quase absoluta. O ponto mais crítico é o Irã. Embora tenha mencionado a possibilidade de acordos diplomáticos, analistas consideram que uma escalada militar contra o território iraniano permanece na mesa como forma de demonstrar força.

No entanto, há um limite estratégico: o legado. Ryan Hass, do Instituto Brookings, observa que Trump deseja ser lembrado como quem tornou os EUA mais fortes, e não necessariamente como um belicista. Essa tensão pode gerar instabilidade no comando militar, incluindo a possível demissão do secretário de Defesa, Pete Hegseth, caso a gestão do conflito gere desgaste excessivo.

Enquanto isso, a estratégia global de Trump deve manter três eixos principais:

  • Rússia e Ucrânia: Pressão contínua sobre Kiev para aceitar um acordo negociado com Moscou.
  • China: Manutenção de canais diretos com Xi Jinping, com a possibilidade de um encontro trilateral com Vladimir Putin ainda este mês.
  • Aliados Ocidentais: Possível aprofundamento do distanciamento da OTAN e manutenção de pressões tarifárias agressivas, como a já observada com o Canadá.

A sucessão de 2028 e a marca física

Internamente, Trump enfrenta o paradoxo do poder: ele é a face do partido, mas está impedido constitucionalmente de concorrer a um terceiro mandato. Embora nomes como JD Vance e Marco Rubio surjam como sucessores naturais, o presidente evita delegar seu capital político, mantendo-os em posição de dependência.

Um detalhe curioso revela a fase atual de sua presidência: a obsessão por obras urbanas em Washington. No encerramento de sua campanha, Trump focou menos em políticas públicas e mais em projetos de "embelezamento” da capital, como a reforma do espelho d'água do Memorial Lincoln. Para observadores, isso indica a tentativa de deixar uma marca tangível e eterna na cidade, independentemente do resultado das urnas.

Em suma, o resultado das legislativas não definirá se Trump será forte ou fraco, mas sim qual será a natureza de seu conflito com o sistema: se através da gestão política ou por meio de rupturas institucionais e ofensivas externas.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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