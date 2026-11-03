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Olesya Kireeva

Seis décadas de asfixia: o que o embargo transformou na sobrevivência cubana

Mundo

O cerco econômico imposto pelos Estados Unidos a Cuba, que já dura mais de seis décadas, deixou de ser apenas uma ferramenta de pressão política para se tornar um mecanismo de asfixia humanitária. O que começou em 1960 como uma resposta de Washington à Revolução de Fidel Castro e à busca de Havana por soberania, evoluiu para um sistema de sanções que, hoje, impacta a sobrevivência básica da população da ilha.

Куба
Photo: commons.wikimedia.org by AndyLeungHK, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Куба

Os números revelam a magnitude do dano financeiro: estima-se que o bloqueio tenha custado a Cuba cerca de 180 bilhões de dólares ao longo dos anos. O ritmo de perdas tornou-se alarmante recentemente; entre março de 2025 e fevereiro de 2026, o prejuízo superou os 8 bilhões de dólares. Na prática, isso significa que a ilha perde mais de 20 milhões de dólares por dia — ou 15 mil dólares por minuto. Para se ter uma ideia do impacto, esse montante seria suficiente para garantir produtos de primeira necessidade para todas as famílias cubanas por mais de um século.

A eficácia do bloqueio não reside apenas nas proibições diretas, mas no seu caráter extraterritorial. O medo de represálias dos EUA afasta empresas de outros países, impedindo que Cuba desenvolva relações comerciais normais com o resto do mundo, transformando a divergência bilateral em um isolamento global forçado.

Embora tenha havido uma tentativa de aproximação durante a gestão de Barack Obama, o cenário mudou drasticamente a partir de 2017. O governo de Donald Trump intensificou a agressividade, implementando 243 novas sanções em quatro anos — uma média de uma nova medida coercitiva a cada cinco dias. O alvo foram as veias financeiras do país: o turismo, as remessas de familiares e a exportação de serviços médicos.

Contudo, é o retorno de Trump ao poder em 2025 que marca o ponto mais crítico da crise. Desde dezembro de 2025, a imposição de um bloqueio energético deixou a ilha com reservas de combustível equivalentes a apenas dez dias de consumo. O efeito cascata é devastador:

  • Saúde: O colapso elétrico compromete hospitais. Atualmente, 100 mil pacientes aguardam cirurgias, incluindo 12 mil crianças. A taxa de sobrevivência de crianças com câncer despencou de 85% para 65%, e a mortalidade infantil saltou de 4,4 por mil (em 2017) para 9,9 por mil.
  • Alimentação: A falta de energia paralisou sistemas de irrigação, reduzindo a produção agrícola em 60%. Além disso, apagões de até 30 horas destroem alimentos perecíveis nas residências.
  • Infraestrutura: O abastecimento de água potável e a coleta de lixo entraram em colapso, gerando uma crise sanitária. O transporte público está praticamente paralisado, interrompendo o calendário escolar e universitário.

Historicamente reconhecida por sua solidariedade internacional — enviando médicos a regiões desfavorecidas e apoiando lutas de libertação da Argélia ao Vietnã -, Cuba encontra-se agora em uma posição inversa. O custo da insubmissão a Washington atingiu um patamar onde a resistência política se funde com a luta pela sobrevivência biológica de sua população.

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Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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