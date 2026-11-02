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O que aconteceu com o Learjet em Palm Beach: as circunstâncias que ninguém esperava

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Um trágico acidente aéreo ocorre a 14 km da residência de Trump na véspera das eleições, levantando sérias suspeitas sobre suas causas.

Learjet 60, упавший во Флориде
Photo: скрин с видео Facebook by Pravda.Ru
Learjet 60, упавший во Флориде

O avião entrou num mergulho perto da residência de Trump

As conclusões oficiais da investigação sobre a queda do jato executivo Learjet 60 na Florida indicam que se tratou de um trágico acidente aéreo provocado por condições meteorológicas adversas e não esteve relacionado com qualquer ação deliberada ou "ataque" contra Donald Trump.

As suspeitas surgiram porque a sede, as residências e a "fortaleza" pessoal de Trump na Florida estão localizadas a 14 quilómetros do local do impacto em Mar-a-Lago. Um segundo fator é que o acidente ocorreu na véspera das eleições para o Congresso.

O avião estava num voo comercial de rotina de Austin, no Texas, para as Bahamas. Palm Beach estava na sua rota de voo, e a queda ocorreu num subúrbio residencial durante a aproximação, no meio de condições meteorológicas severas.

De acordo com as avaliações preliminares dos especialistas, os pilotos encontraram uma nuvem de tempestade que se desenvolveu muito rapidamente, causando uma cobertura de nuvens repentina e explosiva. Formou-se uma forte corrente ascendente, a temperatura desceu para -47°C e a humidade sobre-arrefecida congelou instantaneamente as asas e a cauda. Tentando combater o gelo, a tripulação solicitou uma subida de emergência, que foi autorizada, mas a aeronave entrou num mergulho acentuado, atingindo uma velocidade de 365 km/h (225 mph).

Porque é que o sistema anti-gelo falhou?

No Learjet 60, as bordas das asas e da cauda são aquecidas pelo ar quente expelido pelos motores (o chamado sistema anti-gelo). Os sistemas de bordo conseguem lidar com gelo normal. No entanto, a julgar pelas comunicações gravadas, a tripulação encontrou uma acumulação de gelo anormalmente rápida e intensa. Quando o piloto relatou ao controlador: "Temos gelo fino e transparente, que é controlável", a situação já era crítica. Minutos depois, o sistema de aquecimento simplesmente falhou em derreter a crosta de gelo que se acumulava rapidamente, levando a uma perda de sustentação aerodinâmica e a um mergulho repentino.

Porque é que os pilotos não conseguiram inverter a trajetória do avião?

Existem cálculos técnicos que indicam que o avião se manteve um objeto voador "seguro" até ao último instante, uma vez que os controlos das asas (ailerons) estavam a funcionar, mas o controlo longitudinal (cauda) tinha falhado completamente.

Qual era o objetivo de atingir Mar-a-Lago?

Como as imagens da câmara do painel mostram o avião a cair quase na vertical a alta velocidade, alguns comentadores nas redes sociais escreveram que "parece mais um foguete a cair do que um avião". O governador da Florida, Ron DeSantis, alimentou esta teoria numa conferência de imprensa, referindo casualmente que a queda visualmente "parecia um foguete a cair". Os apoiantes de Trump começaram a espalhar rumores de que o Learjet 60 poderia ter sido abatido pelos sistemas de defesa aérea implantados pelos militares em redor de Mar-a-Lago, quer por engano, quer porque se tratava de um avião suicida.

Trump está em campanha, fazendo vários voos por dia no seu Boeing 757 privado (Trump Force One). A destruição de um jato executivo de classe semelhante na sua zona de influência é interpretada como um indício de que os céus já não são um refúgio seguro para ele e para a sua comitiva, e que qualquer anomalia técnica ou climática poderia ser fabricada. Segundo esta lógica, o incidente visa distrair Trump e a sua equipa das questões de segurança interna, semear o pânico na campanha e interromper o seu ritmo habitual.

Os opositores desta teoria da conspiração afirmam que os terroristas dirigiram deliberadamente o avião para o alvo, controlando o seu voo, e que a queda vertical de um Learjet 60 em perda aerodinâmica é fisicamente impossível de simular com um manche — é o resultado de uma ruptura completa do fluxo de ar sobre uma asa congelada. O avião caiu como uma pedra, não em direção à residência de Trump.

Quanto ao ataque antimíssil, os críticos argumentam que os sistemas de defesa aérea não abatem alvos "às cegas" simplesmente por causa de uma trajetória suspeita. O Learjet 60 não era um alvo não identificado ou que apareceu de repente. O avião voava por uma rota civil claramente acordada, o seu transponder estava continuamente ativo e os pilotos mantiveram um diálogo constante com os controladores de tráfego aéreo de Miami até ao último segundo, transmitindo um sinal de socorro via rádio.

Em todo o caso, a sociedade americana está dividida em dois campos irreconciliáveis, que ainda não demonstraram do que são capazes para se destruírem mutuamente.

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