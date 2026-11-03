A possibilidade de derrota do Partido Republicano nas eleições para o Congresso dos Estados Unidos pode atuar como gatilho para que Donald Trump intensifique a pressão sobre os aliados europeus na OTAN, utilizando alavancas financeiras e tecnológicas para forçar mudanças nas contribuições e alinhamentos políticos.
Segundo análise do cientista político Maxim Bardin, para a Pravda. Ru, a estratégia de Trump não se basearia em diplomacia cerimonial, mas em três eixos concretos de coerção:
O especialista identifica que a pressão seria direcionada prioritariamente a países cujos governos possuam vínculos com a ala democrata dos EUA ou com o chamado "Estado profundo". Entre os alvos prováveis estão França, Romênia, Holanda e Polônia, além da Alemanha, devido ao histórico de críticas do establishment alemão a Trump.
A eficácia dessas medidas de pressão reside na assimetria de recursos. Atualmente, o orçamento da OTAN depende em 75% de aportes dos Estados Unidos, o que impossibilita a substituição rápida do suporte americano por parte dos membros da União Europeia.
A análise indica que, caso os republicanos percam espaço no Congresso, Trump poderá adotar uma postura de maior risco, interpretando a derrota política interna como um fator que reduz a necessidade de cautela, transformando a dependência tecnológica e militar da Europa em instrumento de chantagem política.
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