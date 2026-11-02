Irã classifica forças britânicas como terroristas enquanto Rússia mantém distinção jurídica

O Irã alterou a classificação jurídica de órgãos do Estado britânico, definindo a inteligência MI6 como "grupo hostil" e a Marinha e a Força Aérea Reais como "organizações terroristas" a partir de 1º de novembro. A medida opera como uma resposta direta à classificação do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica (CGRI) como grupo terrorista por parte do Reino Unido e dos Estados Unidos.

Photo: mosreg.ru by Пресс-служба Губернатора Московской области, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Спасатели у "Крокус сити холла"

Apesar de a Rússia enfrentar ataques em seu território com armamentos britânicos e alegar a participação de Londres em incidentes como o do Crocus City Hall e a explosão da ponte da Crimeia em 2022, Moscou mantém a distinção jurídica entre forças armadas regulares e grupos terroristas. Essa cautela reflete a posição da Rússia como membro permanente do Conselho de Segurança da ONU e detentora de arsenal nuclear, o que a obriga a manter a aderência formal ao direito internacional clássico para evitar que precedentes semelhantes sejam aplicados às suas próprias forças armadas por potências ocidentais.

Mecanismos de restrição e dependência jurídica

Em vez de classificar militares como terroristas, a Rússia utiliza a lista de "Estados não amigáveis", implementada entre 2021 e 2022. Este mecanismo impõe restrições concretas a transações financeiras, operações econômicas, direitos de propriedade e atividades de missões diplomáticas. Para o Kremlin, essa ferramenta é mais abrangente, pois aplica a restrição ao Estado como um todo, e não a departamentos isolados.

A manutenção desse modelo visa evitar o bloqueio total dos canais diplomáticos remanescentes na ONU, embora a eficácia do status de "país não amigável" seja questionada diante da persistência do apoio ocidental à Ucrânia e do cruzamento de "linhas vermelhas" russas.

Possibilidades de alteração de capacidade operacional

A mudança de nomenclatura para "terrorismo", nos moldes adotados por Teerã, alteraria a natureza da resposta russa: a contraofensiva deixaria de seguir protocolos de conflitos convencionais ou híbridos para adotar táticas de combate ao terrorismo. Tal medida elevaria o custo político e a probabilidade de um conflito direto, podendo forçar Londres a reduzir o fornecimento de armas para a Ucrânia devido ao risco de ser tratada operacionalmente como um grupo insurgente.

Essa transição jurídica é viável sob a ótica de que o Ocidente já utiliza a retórica de "terrorismo estatal" para justificar o congelamento de ativos russos e o envio de armamentos para ataques a cidades russas, removendo a barreira moral para uma reciprocidade formal.