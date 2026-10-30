Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
Anastasiya Zhukova

A fuga que abalou Brasil e Argentina: a crise diplomática se intensificou drasticamente

Mundo

A fuga do senador e candidato derrotado à presidência, Flávio Bolsonaro, para os Estados Unidos via Argentina desencadeou uma profunda crise diplomática entre o Brasil e a Argentina, paralisando efetivamente o diálogo político entre os dois países.

Хавьер Милей и Дональд Трамп
Photo: https://x.com/WhiteHouse/status/1978181525943292101
Хавьер Милей и Дональд Трамп

A situação é agravada pelo fato de Javier Milei não apenas ter interferido abertamente nas eleições brasileiras ao apoiar Bolsonaro Jr., mas também ter usado membros de confiança de sua administração para organizar a transferência secreta do fugitivo. De acordo com relatos da mídia latino-americana, o principal assessor de Milei, Santiago Caputo, coordenou pessoalmente a operação na cidade fronteiriça de Puerto Iguazú, de onde Flávio partiu em um jato particular operado pela empresa argentina Baires Fly. Enquanto isso, as autoridades de imigração argentinas inicialmente negaram oficialmente a presença do político no país, reconhecendo sua saída legal com um passaporte italiano somente tarde da noite, quando ele já estava a caminho de Miami.

Os eventos atuais estão mudando radicalmente o já tenso cenário das relações entre as duas maiores economias da América do Sul. O Brasil retirou seu embaixador de Buenos Aires em julho de 2026, depois que Milei insultou publicamente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, após a acusação oficial da Argentina de cumplicidade na fuga de uma pessoa sob investigação do Supremo Tribunal Federal, o retorno à representação normal foi completamente congelado.

O governo Milei se recusou oficialmente a emitir a tradicional nota reconhecendo a vitória de Lula nas recentes eleições. Por sua vez, ministros brasileiros recorreram a insultos diretos contra seu homólogo argentino, chamando-o abertamente de "caricatura patética" e "palhaço" na imprensa. Acolher Flávio, que se autoproclamou "o verdadeiro líder do Brasil" na Flórida, coloca a Argentina na posição de base para a oposição de extrema-direita brasileira. Buenos Aires já havia dado refúgio extraoficial a centenas de apoiadores radicais de Jair Bolsonaro, que fugiam das investigações sobre a invasão de prédios do governo em 2023. O judiciário brasileiro vê as ações de Milei como um ataque direto à sua soberania nacional.

Apesar dos laços políticos rompidos, o Brasil continua sendo o principal parceiro comercial da Argentina. A grave crise econômica na Argentina obrigará Milei a evitar o colapso total das relações comerciais, mas quaisquer projetos estratégicos conjuntos serão congelados.
O Mercado Comum Sul-Americano está finalmente perdendo seu ímpeto político. Não se esperam novos acordos ou reformas de integração dentro do bloco nos próximos anos; a interação será reduzida ao mínimo técnico no nível dos ministérios do comércio. As relações entre Brasil e Argentina entraram em uma "guerra fria" regional, onde a solidariedade ideológica de Milei com a família Bolsonaro e Donald Trump provou ser mais importante para Buenos Aires do que as tradições seculares de boa vizinhança com Brasília.

Daqui a um ano, Milei poderá perder as eleições gerais de outubro de 2027. Pesquisas de opinião pública (como as realizadas pela agência Zuban Córdoba/CEOP) indicam que aproximadamente 52% da população argentina se identifica como opositora ferrenha do governo atual.

Veja mais da Pravda.Ru no Google

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
News All >
Ártico não aquece de forma uniforme: estudo revela três zonas com regras climáticas opostas
Peixes-ouros exigem gestão técnica para viver mais de 20 anos
Modelos europeus perdem espaço: B03 chinês entra para pressionar a própria fábrica da Stellantis
Alerta do Senado sobre Lula: gastos eleitorais ameaçam equilíbrio fiscal até 2027
Honda desloca desenvolvimento dos SUVs TrailSport de estética para física do terreno
Predadores gigantes perdem: estatísticas revelam o risco silencioso dos pequenos
Tempura de camarões: a massa rústica e a fritura em duas etapas garantem a leveza
Audi Q9 traz faróis adaptativos para os EUA após décadas de exclusividade europeia
Fydchin: a torta osseta de carne que hidrata a massa com o próprio suco do recheio
Khachapuri Adjaruli: farinha e leite morno formam base do pão georgiano
Agora a ler
Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho
Receitas e Culinária
Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho
Biscoitos de queijo com alho: A Técnica de areia úmida para massas fofas
Receitas e Culinária
Biscoitos de queijo com alho: A Técnica de areia úmida para massas fofas
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Animais
Gatos: a linguagem emocional por trás dos gestos cotidianos
Mais populares
Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer

A geometria da asa do Sukhoi Superjet 100 compensa limitações do motor e entrega vantagem competitiva sobre rivais regionais em consumo de combustível.

Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer
Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas
Arapaima: a armadura evolutiva que prioriza a defesa contra piranhas
Gigante Belga: coelhos de até 12 kg e requisitos de bem-estar
O juiz do caso Maduro faleceu: o que acontecerá às acusações contra o líder venezuelano?
A fuga que abalou Brasil e Argentina: a crise diplomática se intensificou drasticamente Anastasiya Zhukova Alongamento de asa incomum: como o Superjet venceu o Embraer Ksenia Semenova Apenas um quinto compareceu: futuro político da Bulgária adiado para novembro Creator
Camisetas e jeans podem se tornar: tapetes artesanais para sua casa de forma simples
Cortes e técnicas definem textura em 6 preparos com 4 variedades de repolho
Weigela Red Prince nos Estados Unidos: Histórico, desenvolvimento e manutenção da espécie
Weigela Red Prince nos Estados Unidos: Histórico, desenvolvimento e manutenção da espécie
últimos materiais
Ártico não aquece de forma uniforme: estudo revela três zonas com regras climáticas opostas
Peixes-ouros exigem gestão técnica para viver mais de 20 anos
Modelos europeus perdem espaço: B03 chinês entra para pressionar a própria fábrica da Stellantis
A fuga que abalou Brasil e Argentina: a crise diplomática se intensificou drasticamente
Alerta do Senado sobre Lula: gastos eleitorais ameaçam equilíbrio fiscal até 2027
Honda desloca desenvolvimento dos SUVs TrailSport de estética para física do terreno
Predadores gigantes perdem: estatísticas revelam o risco silencioso dos pequenos
Tempura de camarões: a massa rústica e a fritura em duas etapas garantem a leveza
Audi Q9 traz faróis adaptativos para os EUA após décadas de exclusividade europeia
Fydchin: a torta osseta de carne que hidrata a massa com o próprio suco do recheio
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.