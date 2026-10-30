A fuga que abalou Brasil e Argentina: a crise diplomática se intensificou drasticamente

A fuga do senador e candidato derrotado à presidência, Flávio Bolsonaro, para os Estados Unidos via Argentina desencadeou uma profunda crise diplomática entre o Brasil e a Argentina, paralisando efetivamente o diálogo político entre os dois países.

Photo: https://x.com/WhiteHouse/status/1978181525943292101 Хавьер Милей и Дональд Трамп

A situação é agravada pelo fato de Javier Milei não apenas ter interferido abertamente nas eleições brasileiras ao apoiar Bolsonaro Jr., mas também ter usado membros de confiança de sua administração para organizar a transferência secreta do fugitivo. De acordo com relatos da mídia latino-americana, o principal assessor de Milei, Santiago Caputo, coordenou pessoalmente a operação na cidade fronteiriça de Puerto Iguazú, de onde Flávio partiu em um jato particular operado pela empresa argentina Baires Fly. Enquanto isso, as autoridades de imigração argentinas inicialmente negaram oficialmente a presença do político no país, reconhecendo sua saída legal com um passaporte italiano somente tarde da noite, quando ele já estava a caminho de Miami.

Os eventos atuais estão mudando radicalmente o já tenso cenário das relações entre as duas maiores economias da América do Sul. O Brasil retirou seu embaixador de Buenos Aires em julho de 2026, depois que Milei insultou publicamente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora, após a acusação oficial da Argentina de cumplicidade na fuga de uma pessoa sob investigação do Supremo Tribunal Federal, o retorno à representação normal foi completamente congelado.

O governo Milei se recusou oficialmente a emitir a tradicional nota reconhecendo a vitória de Lula nas recentes eleições. Por sua vez, ministros brasileiros recorreram a insultos diretos contra seu homólogo argentino, chamando-o abertamente de "caricatura patética" e "palhaço" na imprensa. Acolher Flávio, que se autoproclamou "o verdadeiro líder do Brasil" na Flórida, coloca a Argentina na posição de base para a oposição de extrema-direita brasileira. Buenos Aires já havia dado refúgio extraoficial a centenas de apoiadores radicais de Jair Bolsonaro, que fugiam das investigações sobre a invasão de prédios do governo em 2023. O judiciário brasileiro vê as ações de Milei como um ataque direto à sua soberania nacional.

Apesar dos laços políticos rompidos, o Brasil continua sendo o principal parceiro comercial da Argentina. A grave crise econômica na Argentina obrigará Milei a evitar o colapso total das relações comerciais, mas quaisquer projetos estratégicos conjuntos serão congelados.

O Mercado Comum Sul-Americano está finalmente perdendo seu ímpeto político. Não se esperam novos acordos ou reformas de integração dentro do bloco nos próximos anos; a interação será reduzida ao mínimo técnico no nível dos ministérios do comércio. As relações entre Brasil e Argentina entraram em uma "guerra fria" regional, onde a solidariedade ideológica de Milei com a família Bolsonaro e Donald Trump provou ser mais importante para Buenos Aires do que as tradições seculares de boa vizinhança com Brasília.

Daqui a um ano, Milei poderá perder as eleições gerais de outubro de 2027. Pesquisas de opinião pública (como as realizadas pela agência Zuban Córdoba/CEOP) indicam que aproximadamente 52% da população argentina se identifica como opositora ferrenha do governo atual.