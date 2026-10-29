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Anastasiya Zhukova

África deixa de ser mina barata: União Africana cobra industrialização imediata em Moscovo

Mundo

A abertura do Fórum Económico e Humanitário Rússia-África, realizada em Moscovo, centrou-se na necessidade de os países africanos reforçarem a soberania sobre os seus recursos naturais e garantirem que a exploração destas riquezas resulte em benefícios concretos para as populações locais.

Владимир Путин с участниками форума
Photo: en.kremlin.ru by The Presidential Press and Information Office., https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Владимир Путин с участниками форума

O debate enfatizou a urgência de transitar de um modelo de exportação de matérias-primas para uma estratégia baseada na transformação local, industrialização e criação de valor acrescentado. 

Cooperacão Estratégica e Fluxos Comerciais

Durante a sessão, o Presidente russo, Vladimir Putin, salientou a importância estratégica de África nas rotas comerciais internacionais e o seu peso demográfico e económico. Putin defendeu que as nações africanas devem ter maior capacidade de gestão dos seus recursos, com foco prioritário nos sectores de energia, indústria, transportes e logística.

A Rússia manifestou a sua disponibilidade para aprofundar a cooperação em áreas como mineração, agricultura, telecomunicações e tecnologias digitais. No plano comercial, destacou-se o crescimento do volume de trocas entre a Rússia e África, que passou dos 18 mil milhões de dólares em 2022 para mais de 27 mil milhões de dólares no último ano.

Exigências da União Africana e Valorização Local

O Presidente em exercício da União Africana e do Burundi, Évariste Ndayishimiye, apelou a que o continente deixe de ser meramente uma fonte de recursos para se tornar um actor activo nos projectos de inovação. Ndayishimiye sublinhou a necessidade de evitar o ciclo de exportar matérias-primas com baixo valor para importar produtos acabados a preços mais elevados.

  • Prioridades apontadas: Investimentos em agronegócio, ciência, tecnologia e infraestruturas de transporte.
  • Objectivo central: Implementar políticas de industrialização e formação de quadros para assegurar o bem-estar social.

Principais propostas e iniciativas da Rússia:

• Economia e Finanças: O objetivo é duplicar o volume de comércio para 50 mil milhões de dólares. Para se proteger contra as pressões externas, propõe-se a transição para as liquidações em moedas nacionais e a interligação dos bancos através do Sistema de Mensagens Financeiras (SPFS) do Banco Central da Federação Russa e do Sistema de Pagamentos Pan-Africano. A Rússia continuará também a facilitar o alívio da dívida aos países da região.

• Energia e Energia Nuclear: Foi proposto o projeto e a modernização de centrais hidroelétricas e termoelétricas. A Rosatom está a promover centrais nucleares de pequena capacidade no continente (um projecto de um pequeno reactor modular já foi lançado com o Ruanda) como um passo fundamental para a soberania tecnológica.

• Tecnologias Espaciais: A Roscosmos apresentou uma proposta à Agência Espacial Africana para a criação de um módulo comum para a nova Estação Orbital Russa (ROS). Foram ainda oferecidos serviços de lançamento de satélites a partir dos Cosmódromos de Baikonur e Vostochny e o treino de astronautas africanos.

• Transportes e Infraestruturas: Foram assinados 12 acordos relacionados com os transportes com países do continente (incluindo a Serra Leoa, a República Centro-Africana, o Quénia e Moçambique). As propostas incluem a construção de estradas, a gestão portuária, a criação de corredores logísticos integrados e o lançamento de novas linhas de navegação.

• Digitalização e TI: A Rússia está pronta para partilhar o seu conhecimento em inteligência artificial, cibersegurança, sistemas de cidades inteligentes e governação digital.

• Segurança: A Rússia confirmou a sua disponibilidade para auxiliar 45 países com os quais tem acordos de cooperação técnico-militar na manutenção da estabilidade interna e no combate ao terrorismo.

Para os países do continente, as discussões em Moscovo reforçam a estratégia de transformar o potencial nas áreas de energia, agricultura e mineração em resultados tangíveis. A participação dos líderes africanos no fórum é vista como uma oportunidade para atrair investimentos que não se limitem à extracção, mas que promovam a transferência de tecnologia e a qualificação da mão-de-obra nacional.

O desafio actual para o país reside em converter as parcerias internacionais em instrumentos de desenvolvimento sustentável, assegurando que a exploração dos recursos naturais contribua para a diversificação da economia e o fortalecimento das empresas nacionais.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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