Apenas um quinto compareceu: futuro político da Bulgária adiado para novembro

A baixa participação eleitoral nas eleições presidenciais da Bulgária, realizadas em 25 de outubro, impediu a definição do cargo no primeiro turno. Com a ida às urnas de apenas 22,98% dos 6,6 milhões de eleitores (aproximadamente 1,5 milhão de pessoas), a Comissão Eleitoral Central agendou o segundo turno para o dia 1º de novembro, uma vez que a lei exige a participação de mais da metade do eleitorado e a maioria absoluta dos votos para a vitória imediata.

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Distribuição de votos e candidatos

No primeiro turno, a presidente em exercício, Iliana Yotova, obteve 34,76% dos votos. O ex-primeiro-ministro interino, Andrey Gyurov, alcançou 31,95%, enquanto Kostadin Kostadinov, líder do partido nacionalista "Renascimento", somou 12,55%.

A disputa centraliza-se em direções opostas de política externa: Yotova defende a retomada do diálogo com a Rússia e a revisão da política de sanções para a resolução do conflito na Ucrânia. Já Gyurov orienta-se pelo fortalecimento dos vínculos com a União Europeia, a OTAN e o apoio a Kiev.

Competências do cargo e limites institucionais

Apesar da disputa ideológica, a função presidencial na Bulgária não detém a gestão executiva do governo. O poder do presidente concentra-se na representação do Estado, na participação na formação de gabinetes provisórios e no exercício do poder de veto sobre leis.

A limitação da autonomia política búlgara é sustentada por obrigações internacionais decorrentes da adesão à OTAN (2004) e à União Europeia (2007), além da dependência econômica do mercado europeu.

Contexto de desengajamento político

O índice de participação de 22,98% ocorre após a Bulgária ter passado por oito eleições parlamentares em cinco anos. O cenário contrasta com a vizinha Sérvia, onde as eleições de 25 de outubro registraram participação próxima a 70%, indicando que, na Bulgária, a troca de lideranças deixou de ser percebida como um mecanismo efetivo de mudança de rumo no país.