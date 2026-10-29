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Evgenia Rumyantseva

O juiz do caso Maduro faleceu: o que acontecerá às acusações contra o líder venezuelano?

Mundo

A morte do juiz Alvin Hellerstein não anula as decisões processuais previamente tomadas no processo criminal contra Nicolás Maduro e Silvia Flores. A confirmação foi feita nesta quarta-feira, 28 de outubro, pelo advogado Nizar El Fakir, que detalhou o funcionamento da sucessão judicial nos Estados Unidos.

Николас Мадуро
Photo: kremlin.ru by Пресс-служба Президента Российской Федерации, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Николас Мадуро

A persecução penal não será reiniciada. Os autos do processo mantêm o status atual na fase preliminar e serão transferidos a um novo magistrado, preservando-se a validade jurídica de todos os atos praticados por Hellerstein.

Regramento de redistribuição do caso

A transferência do processo é regida pela Regra 17 do Tribunal Distrital de Nova York. De acordo com a norma, o comitê interno de distribuição de processos encaminha o dossiê a um novo juiz, seja por sorteio ou por escolha deliberada, visando a continuidade do rito processual e a manutenção das posições jurídicas já estabelecidas.

O magistrado sucessor deverá revisar as petições pendentes e definir as datas das próximas audiências. Para a transição, o novo juiz contará com o auxílio dos assessores que já atuavam no caso sob a gestão de Hellerstein.

Embora o sistema jurídico dos Estados Unidos seja desenhado para ser técnico e baseado em leis e precedentes, a resposta prática é que sim, a personalidade, o histórico jurídico e a filosofia ideológica do juiz podem influenciar de forma significativa o rumo de um caso complexo.

A substituição do falecido juiz Alvin Hellerstein pela juíza Analisa Torres para conduzir o processo de Nicolás Maduro pode impactar a dinâmica do tribunal. Hellerstein (nomeado por Bill Clinton em 1998) era um juiz veterano, conhecido por sua postura pragmática, mas rígida em questões de segurança nacional e crime organizado. Analisa Torres (nomeada por Barack Obama em 2013) tem um histórico de decisões detalhadas que frequentemente pesam garantias constitucionais, direitos civis e o cumprimento estrito de procedimentos.

A análise de um tema inédito e complexo, como a imunidade de um chefe de Estado capturado, depende fortemente de como o magistrado interpreta o equilíbrio entre o direito internacional e a soberania dos EUA. Um juiz mais legalista pode focar em precedentes rígidos, enquanto um mais progressista pode dar maior peso a violações processuais alegadas pela defesa.

Nicolás Maduro terá um julgamento por júri popular. Nos EUA, o juiz não decide se o réu é culpado ou inocente dos crimes de narcotráfico; essa decisão cabe inteiramente a um júri popular de cidadãos comuns. O juiz atua como o "árbitro" que garante que as regras do jogo sejam seguidas.  

Quais são as acusações

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusa o líder venezuelano de liderar e usar uma organização de tráfico de drogas conhecida como Cártel de los Soles (Cartel dos Sóis) para inundar os EUA com cocaína e de coordenar o tráfego de toneladas de cocaína a partir da Venezuela, utilizando aviões que partiam de bases aéreas venezuelanas e rotas marítimas pelo Mar do Caribe.

Também o processo envolve o uso e a posse de metralhadoras e dispositivos destrutivos para proteger os carregamentos de drogas e garantir as operações do cartel.

Segundo os promotores federais norte-americanos, o objetivo central dessas ações era enriquecer a cúpula do regime venezuelano e utilizar a droga como uma "arma" para prejudicar a saúde da população dos Estados Unidos.

Como se defenderá Maduro?

A estratégia de defesa de Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores, liderada pelo renomado advogado criminalista norte-americano Barry Pollack (conhecido por ter negociado o acordo que libertou Julian Assange), baseia-se em contestar frontalmente a legitimidade do processo e a autoridade dos Estados Unidos.

A principal linha de defesa alega que Maduro possui imunidade soberana absoluta. Os advogados argumentam que o direito internacional proíbe que tribunais domésticos julguem um líder estrangeiro em pleno exercício de suas funções por atos praticados durante o mandato.

Caso o novo tribunal rejeite a imunidade total como chefe de Estado, a defesa acionará uma segunda camada protetiva conhecida como imunidade baseada na conduta. Sob essa tese, argumenta-se que as supostas ações listadas nas acusações fariam parte de suas atividades oficiais de governo à frente do Estado venezuelano, o que impediria o julgamento por leis internas dos EUA.

Defesa classificou a operação militar que levou Maduro sob custódia em Caracas como um "sequestro" e uma "captura ilegal". Os advogados pretendem usar o método da prisão para invalidar o andamento processual, alegando violações de soberania. Maduro chegou a se declarar um "prisioneiro de guerra" e atribuiu as ações a uma perseguição puramente política de Washington interessada no petróleo venezuelano.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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