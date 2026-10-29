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Dmitriy Sokolov

Governo da Noruega nega relato do Financial Times sobre conversa com Vladimir Putin

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O governo da Noruega e a redação do jornal Financial Times (FT) divergem sobre o conteúdo de uma conversa telefônica ocorrida em 27 de outubro entre o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre, o presidente da Finlândia Alexander Stubb e o presidente russo Vladimir Putin.

Владимир Путин на заседании движения «Движение первых»
Photo: commons.wikimedia.org by Кирилл Зыков, РИА «Новости», https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Владимир Путин на заседании движения «Движение первых»

Divergência sobre a pauta e o conteúdo

O ponto de conflito reside na natureza da discussão durante os 90 minutos de ligação, focada no conflito ucraniano e perspectivas de resolução:

  • Versão do Financial Times: Com base em três fontes anônimas, o jornal afirma que Putin dedicou a maior parte do tempo a reflexões sobre a história medieval dos eslavos, negligenciando a discussão sobre a cessação do fogo.
  • Versão de Jonas Gahr Støre: O primeiro-ministro norueguês classificou a interpretação do jornal como falsa, afirmando que o líder russo apresentou sua visão sobre a evolução dos eventos europeus a partir de 2014.

Resposta e impasse institucional

A Finlândia, representando ambos os países, solicitou formalmente a retificação do material. A redação do Financial Times recusou o pedido, mantendo a validade da publicação e a confiabilidade de suas fontes.

Até o momento, não houve a apresentação de transcrições ou gravações oficiais da chamada que pudessem dirimir o impasse, dado que o sigilo de tais documentos é tratado como interesse de segurança estatal.

Contexto e restrições políticas

A iniciativa de Støre em reestabelecer canais diretos com Moscou ocorre em um cenário de isolamento diplomático europeu, contrastando com a manutenção de contatos por parte dos Estados Unidos. Essa postura gerou resistência interna no bloco, exemplificada pela primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, que questionou a conveniência do diálogo.

O resultado factual do contato diplomático permanece em aberto: enquanto o governo norueguês defende a tentativa de restauração de canais de comunicação, a narrativa do FT apresenta a interação como um exercício retórico sem avanço substantivo nas negociações de paz.

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