Negociações de alto risco: contatos diretos entre Finlândia, Noruega e Kremlin definem novos rumos

O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, e o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Støre, realizaram contatos telefônicos com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para transmitir premissas acordadas com Kiev antes da rodada de negociações entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia prevista para novembro, em Abu Dhabi.
Apesar do contato direto, as posições fundamentais de ambos os lados permanecem inalteradas e opostas:
O diálogo abordou a segurança no Mar Báltico e no Norte da Europa. Enquanto os líderes nórdicos enfatizaram o cumprimento do direito marítimo internacional e a liberdade de navegação, a Rússia utilizou o ponto para alertar que pressões militares nessas regiões aumentam o risco de escalada direta.
O impasse central reside na definição de uma nova "arquitetura de segurança" para a Europa:
O processo segue para a rodada de negociações em Abu Dhabi. A eficácia da mediação europeia, com Alexander Stubb sendo cogitado como possível mediador devido aos seus contatos com a equipe de Donald Trump e com Kiev, dependerá da evolução do apoio militar dos Estados Unidos e do desempenho operacional no terreno, fatores que determinarão se a Europa terá margem para manter suas exigências ou se será forçada a aceitar termos acordados entre Moscou e Washington.
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