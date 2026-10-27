Negociações de alto risco: contatos diretos entre Finlândia, Noruega e Kremlin definem novos rumos

O presidente da Finlândia, Alexander Stubb, e o primeiro-ministro da Noruega, Jonas Støre, realizaram contatos telefônicos com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, para transmitir premissas acordadas com Kiev antes da rodada de negociações entre Rússia, Estados Unidos e Ucrânia prevista para novembro, em Abu Dhabi.

Photo: commons.wikimedia.org by Magnus Fröderberg, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/ Александр Стубб

Posições mantidas e divergências substantivas

Apesar do contato direto, as posições fundamentais de ambos os lados permanecem inalteradas e opostas:

Posição da Rússia: Vladimir Putin condicionou a possibilidade de um acordo de paz ao "estrito e total atendimento dos interesses legítimos da Federação Russa", o que inclui o reconhecimento das novas realidades territoriais e a eliminação das causas do conflito, especificamente a expansão da OTAN e a "nazificação" da Ucrânia. Moscou recusa qualquer cenário de "congelamento" do conflito que não contemple suas exigências de segurança.

Vladimir Putin condicionou a possibilidade de um acordo de paz ao "estrito e total atendimento dos interesses legítimos da Federação Russa", o que inclui o reconhecimento das novas realidades territoriais e a eliminação das causas do conflito, especificamente a expansão da OTAN e a "nazificação" da Ucrânia. Moscou recusa qualquer cenário de "congelamento" do conflito que não contemple suas exigências de segurança. Posição da Finlândia e Noruega: Stubb e Støre reafirmaram a manutenção do apoio à Ucrânia. A proposta finlandesa, mencionada como referência, baseia-se no cenário de 1945: a cessão de territórios em troca da preservação da soberania estatal.

Segurança Regional e a "Arquitetura Europeia"

O diálogo abordou a segurança no Mar Báltico e no Norte da Europa. Enquanto os líderes nórdicos enfatizaram o cumprimento do direito marítimo internacional e a liberdade de navegação, a Rússia utilizou o ponto para alertar que pressões militares nessas regiões aumentam o risco de escalada direta.

O impasse central reside na definição de uma nova "arquitetura de segurança" para a Europa:

Demanda Russa: Exige-se a redução da presença da OTAN na Europa Oriental aos níveis de 1997 e um compromisso jurídico de que a aliança não se expandirá para repúblicas pós-soviéticas.

Exige-se a redução da presença da OTAN na Europa Oriental aos níveis de 1997 e um compromisso jurídico de que a aliança não se expandirá para repúblicas pós-soviéticas. Resposta Europeia: Os negociadores europeus manifestaram recusa ao desmonte do flanco oriental da OTAN, defendendo, em vez disso, a autonomia de defesa europeia e a implementação de escudos antimísseis contra a Rússia.

Próximas Etapas

O processo segue para a rodada de negociações em Abu Dhabi. A eficácia da mediação europeia, com Alexander Stubb sendo cogitado como possível mediador devido aos seus contatos com a equipe de Donald Trump e com Kiev, dependerá da evolução do apoio militar dos Estados Unidos e do desempenho operacional no terreno, fatores que determinarão se a Europa terá margem para manter suas exigências ou se será forçada a aceitar termos acordados entre Moscou e Washington.